AVISO: Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Wien (PK) -

Anlässlich des Internationalen Tages des Gedenkens an die Opfer des Holocaust am 27. Jänner 2026 laden Nationalratspräsident Walter Rosenkranz, Bundesratspräsident Markus Stotter sowie der Zweite Präsident des Nationalrats Peter Haubner und die Dritte Präsidentin des Nationalrats Doris Bures ins österreichische Parlament. Im Mittelpunkt der Veranstaltung für Schülerinnen und Schüler sowie geladene Gäste steht das Erinnern an die Opfer des Nationalsozialismus sowie die Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur jüdischer Menschen, die verfolgt, vertrieben und ermordet wurden. Die Gedenkveranstaltung will dazu einladen, Erinnerung als lebendigen Auftrag zu verstehen und das kulturelle Erbe der Opfer sichtbar zu machen.

Die Schauspielerin Martina Ebm wird ausgewählte Passagen aus dem Buch "Weiter leben. Eine Jugend" von Ruth Klüger lesen und damit einen literarischen Zugang zu den Erfahrungen einer Überlebenden der nationalsozialistischen Verfolgung eröffnen.

Die Keynote zur Veranstaltung wird Kultusrat Elie Rosen, Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde für die Bundesländer Salzburg, Steiermark und Kärnten, halten.

Musikalisch begleitet wird die Veranstaltung durch Werke von vom NS-Terrorregime verfolgten jüdischen Komponisten.

Internationaler Tag des Gedenkens an die Opfer des Holocaust

Zeit:

Dienstag, 27. Jänner 2026, 15 Uhr

Ort:

Nationalratssitzungssaal, Parlament

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