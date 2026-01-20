Wachsendes Interesse an Zeitgeschichte: Deutliches Besucher*innenplus im hdgö

Wien (OTS) -

2025 haben über 93.000 Besucher*innen das Haus der Geschichte Österreich besucht. Das entspricht einem Plus von 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Immer mehr Menschen setzen sich im hdgö mit österreichischer Zeitgeschichte und aktuellen gesellschaftlichen Fragen auseinander.

Das hdgö startet mit Rückenwind in ein vielfältiges Programm 2026. Höhepunkt zum Jahresbeginn ist die Sonderausstellung Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit, Fotoarchiv Blaschka 1950–1966 , die ab 29. Jänner 2026 am Alma Rosé-Plateau zu sehen ist. Die Ausstellung zeigt, welche Tätigkeiten von Frauen in den 1950er- und 1960er-Jahren gesellschaftlich sichtbar waren und welche im Verborgenen blieben. Gleichzeitig macht sie historische Kontinuitäten in der Bewertung und Sichtbarkeit weiblicher Arbeit deutlich.

„Wir freuen uns, dass so viele Personen die Angebote unseres Zeitgeschichtemuseums nutzen“, sagt hdgö-Gründungsdirektorin Monika Sommer. „Mit unseren Ausstellungen und Vermittlungsformaten wollen wir Orientierung bieten, unterschiedliche Perspektiven sichtbar machen und möglichst vielen Menschen einen Zugang zu zeithistorischen Themen ermöglichen.“

Begleitet wird das hdgö ab 2026 von einem neu bestellten wissenschaftlichen Beirat, der am 21. Jänner erstmals zusammentritt und aus den Mitgliedern Dr.in Constanze Itzel, Mag.a Dr.in Karin Moser, Univ.-Prof. i.R. Mag. DDr. Oliver Rathkolb, Univ.-Prof. Dr. Franz Schausberger, Mag. Dr. Florian Wenninger und HR Priv.-Doz. Mag. Dr. Helmut Wohnout besteht.

Mit steigenden Besucher*innenzahlen, einem vielfältigen Ausstellungsprogramm und der Unterstützung des neuen wissenschaftlichen Beirats setzt das hdgö auch 2026 auf kritische, zugängliche und vielstimmige Zugänge zur österreichischen Zeitgeschichte. Jeden Donnerstagabend können die Ausstellungen des Museums ab 18 Uhr bei freiem Eintritt besucht werden.