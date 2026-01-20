OKTO-Schwerpunkt zum internationalen Holocaust-Gedenktag

WIEN BREITENSEE (OTS) -

m Jahr 2005 erklärten die Vereinten Nationen den Tag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz zum „International Holocaust Remembrance Day“. Als größter gemeinwohlorientierter TV-Sender Österreichs nimmt das Wiener Community TV OKTO seinen Bildungsauftrag wahr und erinnert mit zahlreichen Sendungen an die noch immer unfassbaren Verbrechen des Nationalsozialismus und ihre Opfer.

Unter dem Titel „Niemals vergessen“ stellt die Sendung OKTOFOKUS aus dem Jahr 2012 um 15:00 Uhr Menschen vor, die sich gegen das Vergessen engagieren. Auf ein Portrait von Thomas Frankl, dem Sohn des Malers Adolf Frankl, folgt der Film „Visionen aus dem Inferno“ von Peter Dimitrov und Thomas Frankl. Schließlich begleitet der OKTOFOKUS die Zivildiener Mario Fabijanski und Wolfgang Schimböck als Gedenkdiener in Auschwitz.

Um 17:00 Uhr kommt der Holocaust-Überlebende Marko Feingold in einer Aufnahme von 2014 zu Wort. 1913 in Neusohl, heute Slowakei, geboren, wuchs er in Wien Leopoldstadt auf. Nach einem vergeblichen Fluchtversuch wurde er 1938 in Prag gefasst und überlebte mit Auschwitz, Neugamme, Dachau und Buchenwald vier Konzentrationslager. Bis zu seinem Tod in hohem Alter 2019 engagierte er sich als Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde von Salzburg und als unverzichtbarer Zeitzeuge.

Nach der täglichen Nachrichtensendung DEMOCRACY NOW! startet um 20:05 Uhr Fred Turnheims Dokumentation DIE KINDER DER SCHWEIGENDEN (2025) in deutscher Sprache. Da der Filmemacher selbst zu dieser Generation zählt, kommt auch seine Mutter Irene Turnheim (1907 – 2006) zu Wort. Somit ist der Film eine sehr persönliche, gleichzeitig journalistisch-professionelle Aufarbeitung der eigenen Familiengeschichte.

Um 21:45 Uhr lädt Fred Turnheim noch die Vorständin des Nationalfonds der Republik Österreich für Opfer des Nationalsozialismus Hannah M. Lessing, die Historikerin Karin Moser und den Kinder- und Jugendpsychiater Ernst Berger ins Studio, um die durch den Film aufgeworfenen Fragen zu diskutieren.