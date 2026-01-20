Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel, „Häuslbauermesse“ in Graz und „Holiday on Ice“ in Wien sorgen für erhöhtes Verkehrsaufkommen am Wochenende

Wien (OTS) -

Dieses Wochenende sorgt ein Veranstaltungsmix dafür, dass es auf Österreichs Straßen zu Staus und Verzögerungen kommen kann. Einer der Höhepunkte sind mit Sicherheit die Hahnenkammrennen, die vom 23. bis 25. Jänner in Kitzbühel stattfinden. Aber auch die Häuslbauermesse in Graz vom 22. bis 25. Jänner 2026 sowie „Holiday on Ice“, das vom 22. Jänner 2026 bis 1. Februar 2026 in der Wiener Stadthalle gastiert, werden dazu beitragen, dass laut ARBÖ das Verkehrsgeschehen am Wochenende im Wesentlichen nicht ohne Staus bleiben wird.

Von Freitag bis Sonntag, 23. bis 25. Jänner 2026, erwartet Skisportfans mit dem 86. „Hahnenkamm-Wochenende“ in der „Gams-Stadt“ Kitzbühel ein wahres Schmankerl. Die traditionsreiche Veranstaltung verspricht nicht nur Hochspannung und zehntausende Besucherinnen und Besucher, sondern auch Staus bei der An- und Abreise. Am Freitag, 23. Jänner, geht der Super-G, ebenso wie die Abfahrt am Samstag, 24. Jänner, über die Streif. Startzeit ist jeweils um 11:30 Uhr. Am Sonntag, 25. Jänner, startet der erste Slalomläufer ab etwa 10:30 Uhr am Ganslern-Hang, ab 12:30 Uhr wird dann im zweiten Lauf der Sieger gekürt.

Auch heuer greifen die Veranstalter wieder auf das bewährte Verkehrskonzept der letzten Jahre zurück. Großparkplätze in Kirchberg und Oberndorf bieten Stellplätze für die zahlreich erwarteten Pkw. Buslenker finden zwei eigens eingerichtete Parkplätze vor, nämlich den Parkplatz Schwarzsee (rund 20 Minuten Gehzeit zum Zielstadion) sowie den Parkplatz beim Hauptbahnhof (etwa 15 Gehminuten vom Ziel entfernt). Zum Zielgelände gelangt man mit einem eigens eingerichteten Shuttleservice. Der „Hahnenkamm-Shuttle“ verkehrt ab den Bahnhöfen Kirchberg und St. Johann in Tirol und bringt die Fans sicher – und für Besucherinnen und Besucher mit Gästekarte kostenlos – zum Veranstaltungsort. Genauere Informationen sind bei der ÖBB unter der Telefonnummer 05 1717 erhältlich.

Die ARBÖ-Verkehrsexperten erwarten speziell zum Publikumsmagneten schlechthin, der ausverkauften Abfahrt am Samstag, vor allem auf der Pass-Thurn-Straße (B161), der Brixentalstraße (B170) und der Loferer Straße (B178) rund um Kitzbühel und St. Johann in Tirol Staus und lange Verzögerungen.

Zwtl: „Häuslbauermesse Graz“ bringt Besucheransturm

Von 22. bis 25. Jänner 2026 wird Graz wieder zum „Mekka“ für Häuslbauer. Auf rund 35.000 Quadratmetern präsentieren über 350 Aussteller Neuheiten in den Bereichen Bauen, Renovieren und Sanieren. Da sich zigtausende Interessierte diese Gelegenheit nicht entgehen lassen werden, sind lange Verzögerungen rund um das Messegelände, speziell am Samstag und Sonntag, auf der Conrad-von-Hötzendorf-Straße, dem Jakominigürtel und der Fröhlichgasse sehr wahrscheinlich. Da die rund 1.850 Parkplätze am Messegelände vermutlich rasch ausgelastet sein werden, bieten sich die Tiefgarage der Merkur Arena sowie die An- und Abreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln als Alternativen an, so die ARBÖ-Verkehrsexperten. Die Straßenbahnlinien 4, 5 und 6 sowie die Buslinie 66 halten in der Nähe des Messegeländes.

Zwtl: „Holiday on Ice“ in der Wiener Stadthalle bringt Verzögerungen im Abendverkehr

Von 22. Jänner bis 1. Februar 2026 gastiert die Eisrevue „Holiday on Ice“ mit dem neuen Programm „Horizons“ in der Halle D der Wiener Stadthalle. Da „Holiday on Ice“ jedes Jahr ein Publikumsmagnet ist, sollte man an den Veranstaltungstagen rund um den Veranstaltungsort mit erhöhtem Verkehrsaufkommen rechnen. Vor allem zu den Abendveranstaltungen ist bei der An- und Abreise mit Staus und Verzögerungen zu rechnen, insbesondere am Freitag und Samstag sowie teilweise auch am Sonntag. Besonders betroffen sind laut Erfahrungen der ARBÖ-Verkehrsexperten der Neubaugürtel, die Linke Wienzeile, die Rechte Wienzeile, die Gablenzgasse, die Märzstraße, die Hütteldorfer Straße sowie die Straßen im Nibelungenviertel.

Als Parkplatzalternativen zur Kurzparkzone und zu den Anwohnerparkplätzen, die das Parken erheblich beschränken, bieten sich unter anderem die Stadthallengarage und die Märzparkgarage an. Die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist ebenfalls eine attraktive Möglichkeit. Die Wiener Linien halten mit der U-Bahn-Linie U6 sowie den Straßenbahnlinien 6, 9, 18 und 49 und der Autobuslinie 48A in der Nähe der Wiener Stadthalle, so der ARBÖ-Informationsdienst

(Schluss)