Elementarpädagogik neu denken: KIWI begrüßt Wiener Reformprozess

Wien (OTS) -

Der Kindergarten- und Hortträger KIWI – Kinder in Wien begrüßt das klare politische Bekenntnis von Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Mag.a Bettina Emmerling, MSc, zur Elementarbildung und zum Kindergarten als zentrale Bildungseinrichtung der Stadt Wien. Mit ihrer Grundsatzrede „Elementarbildung – Kindergarten neu denken“ hat Emmerling wichtige Impulse gesetzt, um die Perspektive der Kinder stärker ins Zentrum zu rücken und die Weiterentwicklung des Wiener Kindergartensystems anzustoßen.

KIWI teilt die Einschätzung, dass der Kindergarten eine Schlüsselfunktion für die Bildungsbiografie von Kindern hat und dass es einer langfristig angelegten, strukturellen Entwicklung bedarf, um dieser Verantwortung gerecht zu werden. Die angekündigte Reformbereitschaft, die stärkere Einbindung der pädagogischen Praxis sowie der Fokus auf Qualität und Entlastung der Fachkräfte sind daher wichtige Schritte in die richtige Richtung. Der angekündigte Reformprozess greift zentrale Anliegen auf, die KIWI seit Jahren formuliert.

Für faire Rahmenbedingungen

Vor diesem Hintergrund begrüßt KIWI auch den aktuellen Vorstoß von Bildungsminister Christoph Wiederkehr, MA, zur gesetzlichen Verankerung bundeseinheitlicher Mindeststandards in der Elementarpädagogik. Einheitliche Regelungen bei Gruppengrößen, Betreuungsschlüsseln, Qualifikationen, Entlohnung und Zeitressourcen sind aus Sicht von KIWI ein zentraler Hebel, um Qualität, Vergleichbarkeit und faire Rahmenbedingungen österreichweit sicherzustellen und dem Fachkräftemangel wirksam zu begegnen.

Gute Elementarbildung und qualitätsvolle Hortpädagogik sind jedoch kein Selbstläufer. Sie brauchen fachlich fundierte Rahmenbedingungen, ausreichend Ressourcen und nachhaltige Investitionen. Qualität in der pädagogischen Arbeit bedeutet Zeit für Beziehung, individuelle Förderung, Reflexion und gut vorbereitete Lernumgebungen. Sie erfordert kleinere Gruppen, professionelle Vor- und Nachbereitungszeiten, Möglichkeiten zur Teamarbeit und Supervision sowie attraktive berufliche Perspektiven, um Fachkräfte langfristig im Beruf zu halten.

Als einer der größten privaten Kindergarten- und Hortträger Wiens setzt KIWI diese Qualitätsansprüche bereits heute um. Die pädagogischen Teams arbeiten mit klaren Leitlinien und Qualitätsinstrumenten, begleiten Kinder ganzheitlich in ihrer Entwicklung und gestalten Bildungsräume, in denen Partizipation, Inklusion und kindliche Wirksamkeit gelebt werden. Darüber hinaus engagiert sich KIWI seit vielen Jahren intensiv in der Ausbildung und Qualifizierung von Fachkräften und wirkt mit innovativen Ausbildungswegen und Kooperationen aktiv dem Fachkräftemangel entgegen.

Verlässlicher Partner

KIWI steht der Stadt Wien sowie der Bundespolitik als verlässlicher Partner für einen konstruktiven Dialog und eine fachlich fundierte Weiterentwicklung der Elementarpädagogik zur Verfügung. Qualität braucht klare politische Entscheidungen – und die Bereitschaft, diese auch finanziell abzusichern.

Anlässlich des Tags der Elementarbildung am 24. Jänner bedankt sich KIWI bei allen Pädagog*innen, Assistent*innen, Leitungen und Mitarbeiter*innen, die täglich mit großem Engagement, Expertise und Verantwortung mit und für Kinder arbeiten. Ihre Arbeit ist von unschätzbarem Wert und bildet die Grundlage für Bildungsgerechtigkeit, Chancengleichheit und eine gute Zukunft für alle Kinder.

Kinder in Wien (KIWI) ist ein privater Trägerverein, der derzeit an 91 Standorten in Wien Kindergärten und Horte betreibt. KIWI hat aktuell rund 1.700 Mitarbeiter*innen, die in 371 Kindergarten- und Hortgruppen um die 8.000 Kinder im Alter von einem Jahr bis zehn Jahre auf ihrem Bildungsweg begleiten.