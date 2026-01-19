  • 19.01.2026, 10:41:33
  • /
  • OTS0064

AVISO: Berufs-WM 2026 - Österreich präsentiert Nationalteam für WorldSkills der Superlative

Vorstellung von Skills-Team Austria 2026 am Freitag, 23. Jänner, um 9.30 Uhr im WIFI Oberösterreich in Linz

Wien (OTS) - 

Österreich ist bereit für die weltweit größte Bühne der internationalen Berufsbildung: Bei WorldSkills 2026 in Shanghai (China) wird das rot-weiß-rote Nationalteam mit 48 jungen Fachkräften antreten – in 42 Berufen, davon 36 Einzel- und sechs Teamdisziplinen.

Mit rund einer halben Million Quadratmetern Wettbewerbsfläche und mehr als 1.500 Teilnehmenden aus aller Welt wird Shanghai eine Berufsweltmeisterschaft der Superlative. Das erste Teamseminar markiert den offiziellen Start für Österreichs Skills-Team – und den Beginn der gemeinsamen Vorbereitung auf den internationalen Vergleich. In Linz wird das Team Austria 2026 erstmals der Öffentlichkeit vorgestellt.

Wir laden Sie herzlich zur offiziellen Präsentation des österreichischen Nationalteams der Berufe ein.

Termin: Freitag, 23. Jänner 2026, 09.30 Uhr
Ort: WIFI Oberösterreich, Wiener Straße 150, 4021 Linz, Panoramasaal

Was Sie erwartet:

  • Vorstellung des Skills-Teams Austria für WorldSkills 2026

  • Dimensionen und Bedeutung der Weltmeisterschaft in Shanghai

  • Persönliche Einblicke von Teilnehmenden und Expert:innen

  • Ausblick auf Vorbereitung, Trainingsumfang und den Weg zur größten WorldSkills-Bühne aller Zeiten

Gesprächspartner:innen vor Ort

  • Jürgen Kraft, Geschäftsführer SkillsAustria

  • Leo Jindrak, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Oberösterreich

  • 48 Teilnehmende aus allen Bundesländern

Wir freuen uns über eine kurze Rückmeldung unter [email protected] (PWK021/HSP)

Rückfragen & Kontakt

SkillsAustria - Verein zur Förderung von Berufswettbewerben
Kommunikation & Medienbetreuung
Christoph Sammer
Telefon: +43 664 233 0908
E-Mail: [email protected]

Wirtschaftskammer Österreich
Digital Media & Communication
Pressestelle
Telefon: +43 590 900 - 4462
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

SkillsAustria - Verein zur Förderung von Berufswettbewerben
Kommunikation & Medienbetreuung
Christoph Sammer
Telefon: +43 664 233 0908
E-Mail: [email protected]

Wirtschaftskammer Österreich
Digital Media & Communication
Pressestelle
Telefon: +43 590 900 - 4462
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright