Reminder Pressekonferenz: „Inflation senken, Aufschwung ermöglichen – Bilanz und Ausblick zur Inflationsbekämpfung & Anti-Teuerung“

Wien (OTS) -

Wann: Montag, 19.01.2026, um 10:30 Uhr

Wo: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)

Es besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.

Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]. Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.