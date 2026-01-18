- 18.01.2026, 09:35:32
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Reminder Pressekonferenz: „Inflation senken, Aufschwung ermöglichen – Bilanz und Ausblick zur Inflationsbekämpfung & Anti-Teuerung“
StS Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), StS Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und StS Josef Schellhorn (NEOS) zu Arbeitsaufträgen aus der Regierungsklausur
Wann: Montag, 19.01.2026, um 10:30 Uhr
Wo: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)
Es besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]. Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle
(+43 1) 514 33 501 031
[email protected]
http://www.bmf.gv.at
Johannesgasse 5, 1010 Wien
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