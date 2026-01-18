  • 18.01.2026, 09:35:32
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Reminder Pressekonferenz: „Inflation senken, Aufschwung ermöglichen – Bilanz und Ausblick zur Inflationsbekämpfung & Anti-Teuerung“

StS Barbara Eibinger-Miedl (ÖVP), StS Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ) und StS Josef Schellhorn (NEOS) zu Arbeitsaufträgen aus der Regierungsklausur

Wien (OTS) - 

Wann: Montag, 19.01.2026, um 10:30 Uhr

Wo: Bundesministerium für Finanzen, Johannesgasse 5, 1010 Wien, Purpursaal (Dachgeschoss)

Es besteht eine Film- und Fotomöglichkeit.
Aus organisatorischen Gründen bitten wir um Anmeldung unter [email protected]. Wir freuen uns, Sie im Finanzministerium zu begrüßen und bitten Sie, beim Portier einen gültigen Presseausweis vorzuweisen.

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Finanzen, Pressestelle

(+43 1) 514 33 501 031

[email protected]

http://www.bmf.gv.at

Johannesgasse 5, 1010 Wien

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