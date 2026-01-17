NEOS: Mercosur-Unterzeichnung ist starkes Signal für offenen Handel

Wien/Brüssel (OTS) -

NEOS begrüßen die heutige Unterzeichnung des EU-Mercosur-Abkommens als wichtigen Schritt für offenen Handel und neue wirtschaftliche Chancen für Europa. NEOS-Europaabgeordnete Anna Stürgkh: „Europa hat sich heute bewusst für Zusammenarbeit und gegen Abschottung entschieden. Das ist ein starkes Signal in einer Welt, in der mittlerweile viele auf Alleingänge setzen.“

Gerade für ein exportorientiertes Land wie Österreich bringt das Abkommen neue Perspektiven: „Mercosur baut Zölle ab, schafft klare, verbindliche Regeln und öffnet zusätzliche Märkte für österreichische Qualität. Das stärkt unseren Standort, gibt Unternehmen mehr Planungssicherheit und sichert langfristig Wohlstand und Jobs für alle“, betont Stürgkh.

Mit der Unterschrift ist zwar ein wichtiger Meilenstein erreicht - jetzt braucht es aber auch Klarheit im Europäischen Parlament. „Am Mittwoch wird in Straßburg darüber abgestimmt, ob ein Gutachten des Europäischen Gerichtshofs eingeholt werden soll. Das wäre ein Umweg, der den Prozess wieder auf Monate oder länger verzögern könnte“, warnt Stürgkh. „Dieses Abkommen ist eine große Chance - wirtschaftlich und strategisch. Wir brauchen deshalb klare Entscheidungen, damit Mercosur rasch Realität wird - und damit mehr Kooperation, mehr Wachstum und mehr Stärke für Europa“, so Stürgkh abschließend.