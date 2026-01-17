AUSTRIA FIRST – Sendestart erfolgte live beim FPÖ-Neujahrstreffen

Klagenfurt (OTS) -

Der Sendestart von Österreichs Patriotenradio AUSTRIA FIRST ist heute im großen Rahmen des FPÖ-Neujahrstreffens in Klagenfurt erfolgt. Bereits zur Begrüßung klang das von Andi Hufnagl moderierte Live-Programm rund eine Stunde lang durch die Messehalle – mit Bundesparteiobmann Klubobmann Herbert Kickl als erstem Gast auf Sendung. Zu Beginn der Bühnenshow folgte dann der offizielle Startschuss vor den tausenden Besuchern, die gemeinsam einen Countdown herunterzählten, bis der Buzzer aktiviert wurde und AUSTRIA FIRST dem Publikum in einem kurzen Video präsentiert wurde.

„Mit AUSTRIA FIRST wird eine Lücke geschlossen, weil nun auch für patriotisch gesinnte Bürger ein Angebot im Radio besteht – mit guter Musik für die Familie Österreich und mit Nachrichten und Informationen, die frei sind vom Regierungsfilter, vom linken Zeitgeist, von Woke-Klamauk und von Gender-Wahnsinn. Ich bin überzeugt, das wird auf eine große und gute Resonanz beim Publikum stoßen“, freute sich FPÖ-Bundesparteiobmann Klubobmann NAbg. Herbert Kickl über den neuen Sender aus dem freiheitlichen Medienhaus.

AUSTRIA FIRST sei auch deshalb ein einzigartiges Angebot, weil die Freiheitlichen mit diesem Radiosender nicht nur politische Information anbieten, sondern einen echten Tagesbegleiter für Patrioten, bei dem das politische Angebot durch gute Musik, Service, Wetter oder Sport ergänzt werden. „Und natürlich bietet AUSTRIA FIRST auch die Möglichkeit mit den Menschen ins Gespräch zu kommen. Unsere Hörer werden die Gelegenheit haben, uns auch ihre Meinung zu sagen“, so Herbert Kickl.

AUSTRIA FIRST ist ein Internetradio. Das Programm kann über die Webseite https://austriafirst.at/ oder über Apps für Apple iOS bzw. für Android-Geräte live gestreamt werden. Über den Dienst TuneIn ist AUSTRIA FIRST zudem über Systeme wie Amazon Alexa oder Apple Music empfangbar. Und im YouTube-Kanal von AUSTRIA FIRST läuft ebenfalls ein Livestream.

FPÖ und Freiheitlicher Parlamentsklub gestalten ein Radio-Programm mit Nachrichten bzw. Journalen von Montag bis Freitag (6 – 19 Uhr) und am Samstag (7 bis 12 Uhr). Dazu gibt es live moderierte Sendungen Montag bis Freitag von 6 bis 9 Uhr (AUSTRIA FIRST am Morgen), von 12 bis 13 Uhr (AUSTRIA FIRST Aktuelle Stunde) und von 16 bis 19 Uhr (AUSTRIA FIRST Klartext). Aktuelle Informationen laufen in der Sendefläche auch abseits dieser Zeiten. Am Wochenende stehen mit „AUSTRIA FIRST – Die blaue Abrechnung“ mit Lisa Schuch-Gubik (Samstag 11 bis 12 Uhr) eine politische Analyse und mit „AUSTRIA FIRST Giuliani im Gespräch – Die Gedanken sind frei“ mit Marie-Christine Giuliani (Sonntag 10 bis 12 Uhr) ein Interview-Format mit wertschätzenden Gesprächen auf dem Sendeplan.

Die Journale um 7, 12 und 17 Uhr werden auf der AUSTRIA FIRST Webseite zum Nachhören angeboten, ebenso die Sendungen mit Lisa Schuch-Gubik und Marie-Christine Giuliani.

Als Programmchef konnten die Freiheitlichen den routinierten Radiomacher Werner Reichel gewinnen, der nicht nur als Moderator und Redakteur bei zahlreichen privaten Radiostationen aktiv war, sondern auch einige Sender mit aufgebaut hat. Er erfüllt sich bei AUSTRIA FIRST, wie er sagt, „einen Radiosender, der ausschließlich auf die Interessen und Wünsche der Mehrheit der Österreicher zugeschnitten ist – von der Musik über die Moderation bis zu den Nachrichten. So ein Radio hat es im heimischen linken Mediensumpf bisher nicht gegeben.“

Moderator der Morgensendung ist mit Andi Hufnagl ebenfalls ein bekannter Radio-Haudegen mit mehr als zwei Jahrzehnten Erfahrung.