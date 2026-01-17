  • 17.01.2026, 07:00:32
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Unterzeichnung von EU-Mercosur: Greenpeace kritisiert Politshow

Handelspakt noch nicht beschlossen - Ball liegt jetzt beim EU-Parlament - SPÖ-Abgeordnete müssen an ihrer Ablehnung festhalten

Asunción/Wien (OTS) - 

Greenpeace kritisiert die heutige Unterzeichnung des EU-Mercosur-Abkommens durch EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen und die Mercosur-Staaten in Paraguay als reine Politshow. Denn noch fehlt die Zustimmung der gewählten Abgeordneten des EU-Parlaments. Die Umweltschutzorganisation fordert alle österreichischen EU-Abgeordneten auf, gegen das Abkommen zu stimmen. Besonders die SPÖ müsse an ihrem bisherigen Veto festhalten.

Sebastian Theissing-Matei, Landwirtschaftsexperte bei Greenpeace: „Das EU-Mercosur-Abkommen muss verhindert werden. Es bedroht die Zukunft unserer Landwirtschaft, zerstört Regenwälder und verschärft die Klimakrise. Die EU-Abgeordneten haben es jetzt in der Hand, diesem katastrophalen Pakt endgültig eine Absage zu erteilen."

Der EU-Mercosur-Pakt schadet nicht nur Landwirtschaft, Klima und Artenvielfalt - auch das zusätzliche Wirtschaftswachstum bleibt auf einem minimalen Niveau. Selbst die EU-Kommission rechnet mit nur 0,05 Prozent Wachstum bis 2040. Greenpeace fordert alle österreichischen EU-Abgeordneten dazu auf, bei der entscheidenden Abstimmung im Europäischen Parlament gegen den katastrophalen EU-Mercosur-Pakt zu stimmen. Insbesondere die SPÖ darf nicht umfallen und muss bei ihrer jahrelangen klaren Ablehnung bleiben.

Rückfragen & Kontakt

Sebastian Theissing-Matei
Landwirtschaftsexperte
Greenpeace Österreich
Tel.: +43 664 61 03 995
E-Mail: [email protected]

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