  • 16.01.2026, 15:45:32
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  • OTS0131

Sprengnetter und IMMOunited beenden Übernahmegespräche

Wien (OTS) - 

Die Sprengnetter GmbH, eine Tochtergesellschaft von Scout24, und die IMMOunited haben die Gespräche über eine mögliche Übernahme von IMMOunited einvernehmlich beendet. Scout24 verfolgt seine Wachstumsstrategie in Österreich unverändert weiter.

Scout24 hat in den vergangenen Jahren gezielt in den österreichischen Markt investiert. Das Unternehmen baut sein Ökosystem aus datenbasierten Services, KI-gestützten Bewertungstools und digitalen Lösungen konsequent weiter aus – mit dem Ziel, aufwändige Recherche-Prozesse deutlich zu beschleunigen.

„Der österreichische Immobilienmarkt bietet enormes Potenzial für Digitalisierung und Transparenz. Genau hier setzen wir an – mit KI-gestützten Produkten, die Immobilienprofis die Arbeit massiv erleichtern", sagt Markus Dejmek, Geschäftsführer ImmoScout24 Österreich.

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Maria Hirzinger
Extern für ImmoScout24 tätig
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