  • 16.01.2026, 13:47:32
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SPÖ-Herr: Industriestrategie zeigt Weg zu nachhaltiger und klimafitter Industrie

Fokus auf Kreislaufwirtschaft, erneuerbare Energie und Bahntechnologie

Wien (OTS) - 

SPÖ-Umweltsprecherin Julia Herr begrüßt die heute präsentierte Industriestrategie ausdrücklich. Es sei erfreulich, dass die Strategie Umwelt- und Klimaschutz stark berücksichtigt: „Kluge Industriepolitik ist Klimaschutzpolitik, die Wirtschaft und Ökologie miteinander verbindet. Das ist der richtige Weg hin zu einer ökologischen und nachhaltigen Industrie.“ ****

„Energie- und Umwelttechnologien werden in der Zukunft einen noch wichtigeren Stellenwert einnehmen“, betont Herr. Schon heute verfüge Österreich über starke Betriebe bei diesen Schlüsseltechnologien, die ein hohes Wachstumspotenzial aufweisen und in denen Österreich international wettbewerbsfähig ist.

Ein weiterer wichtiger Aspekt sei die Kreislaufwirtschaft, so Herr. „Damit kann sich Österreich unabhängiger in puncto Rohstoffe machen und gleichzeitig ressourcenschonende Produktionsprozesse stärken.“ Positiv bewertet sie auch den Fokus auf erneuerbare Energie, die entscheidend dafür ist, die Industrie klimafit zu machen, sowie die geplanten Investitionen in Bahnstrom und moderne Bahntechnologie, die eine umweltfreundliche Mobilität und nachhaltige Infrastruktur fördern. Gerade für die umweltfreundliche Verlagerung des Güterverkehrs von der Straße auf die Schiene sei der günstige Bahnstrom von zentraler Bedeutung, um wettbewerbsfähig zu sein. (Schluss) eg/lw

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