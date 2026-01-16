SPÖ-Oberrauner: Starke Industriestrategie für Österreichs Zukunft

Wien (OTS) -

„Die neue Industriestrategie ist ein starker und richtiger Schritt für die Zukunft des Wirtschafts- und Forschungsstandorts Österreich“, betont SPÖ-Forschungs- und Innovationssprecherin Petra Oberrauner. „Mit der klaren Festlegung unserer wichtigsten Zukunftstechnologien geben wir Unternehmen, Forschung und Beschäftigten endlich eine verlässliche Richtung vor. Österreich setzt damit bewusst auf seine Stärken und investiert in jene Bereiche, die für unseren wirtschaftlichen Erfolg und gute, sichere Arbeitsplätze entscheidend sind“, so die SPÖ-Abgeordnete. ****

Auch die angekündigten Maßnahmen zum Bürokratieabbau im Förderwesen wertet Oberrauner positiv: „Wenn Förderungen einfacher, schneller und moderner werden, kommen gute Ideen auch rascher in der Realität an. Das stärkt unseren Standort, erleichtert Investitionen und hilft Betrieben, neue Technologien erfolgreich auf den Markt zu bringen.“ Zum Fokus auf die Qualifizierung der Arbeitskräfte sagt die SPÖ-Abgeordnete: „Mit starken Ausbildungswegen, modernen Lehrplänen und gezielter Weiterbildung sorgen wir dafür, dass die Menschen in Österreich bestens für die Jobs der Zukunft gerüstet sind.“

Besonders bedeutsam sei zudem die Stärkung der Wertschöpfung innerhalb Europas. „Mit gezielter öffentlicher Beschaffung, regionalen Produktionskreisläufen, gemeinsamen Standards und abgestimmten Förderungen stärken wir Europas Industrie, unsere Innovationskraft und unsere wirtschaftliche Unabhängigkeit.“ Oberrauner betont abschließend: „Die Strategie setzt auf Innovation, Beschäftigung und nachhaltiges Wachstum. Nun kommt es auf eine konsequente Umsetzung an, damit Industrie, Forschung und Beschäftigte gleichermaßen profitieren.“

SPÖ-Industrie- und Wirtschaftssprecher Reinhold Binder hebt zudem die Maßnahmen zu Energiepreisen hervor: „Leistbare Energiepreise sind für unsere Betriebe und für die Industrie von zentraler Bedeutung. Nur mit stabilen, kalkulierbaren Energiekosten können Unternehmen investieren, Arbeitsplätze sichern und langfristig innovativ bleiben.“ (Schluss) eg/lw