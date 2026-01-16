  • 16.01.2026, 11:23:32
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Einladung: „PFLEGE-GESPRÄCH“ (Teil 2): Kommunale Vorsorge- und Pflegestrategie im Fokus

„Vorsorge und Pflege" - Best Practice-Beispiele aus Österreich und Europa: Donnerstag, 22. Jänner 2026, 10:00–14:00 im Haus der Industrie, Wien (Hybrid)

Wien (OTS) - 

Die Herausforderungen rund um Vorsorge, Pflege und ein selbstständiges Leben im Alter werden in den Familien und in den Gemeinden zuerst spürbar – und dort entstehen auch viele praxistaugliche Antworten. Der Österreichische Gemeindebund lädt daher am 22. Jänner 2026 zum zweiten Teil der Pflege-Gespräche unter dem Titel „Vorsorge und Pflege – Die Gemeinden sind gefordert“ ein. Ziel ist es, den Rahmen einer kommunalen Vorsorge- und Pflegestrategie zu erarbeiten – als Grundlage für ein Positionspapier des Gemeindebundes.

Termin: Donnerstag, 22. Jänner 2026 von 10.00 bis 14.00 Uhr
Ort: Haus der Industrie, Urbansaal, Schwarzenbergplatz 4, 1030 Wien
Format: Hybrid

Moderation: Hannes Pressl, Präsident Österreichischer Gemeindebund.

Programm Teil 2 – „Vorsorge und Pflege – Die Gemeinden sind gefordert“ (Auszug)

Im Mittelpunkt der Veranstaltung stehen Prävention, altersfreundliche Gemeinden und praxiserprobte Lösungen – von Nachbarschaftshilfe und Sozialtaxi bis Community Nursing und Tagesbetreuung. Neben Gemeindevertreterinnen und -vertretern diskutieren Expertinnen und Experten aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Finnland.

Die Veranstaltung setzt zwei Schwerpunkte:

  • Prävention als Mindchanger: Wie gelingt der Wechsel von „Pflege organisieren“ zu „Selbstständigkeit sichern“ – inklusive Tools und Checks zur Altersfreundlichkeit.

  • Best Practice & Umsetzbarkeit: Modelle aus Österreich, Deutschland, der Schweiz und Finnland – mit Fokus auf das in Gemeinden realistisch Machbare und das politisch/finanziell Notwendige.

Weitere Details zum Programm finden Sie auf: https://gemeindebund.at/termine/pflege-gesprache-teil-2-am-22-janner-2026/

Wir freuen uns über Ihre Teilnahme vor Ort oder per Videokonferenz und bitten um Registrierung unter: https://reglist24.com/gb-pflege

Rückfragen & Kontakt

Österreichischer Gemeindebund
Andreas Steiner, BA MA
Pressesprecher
Mobil: 0664/8238476 Tel.: 01/5121480-18
[email protected]
www.gemeindebund.at

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