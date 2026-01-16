  • 16.01.2026, 11:19:33
  • /
  • OTS0072

WKÖ-Prettner zur Industriestrategie: Fahrzeugindustrie ist Schlüsseltechnologie

Branchensprecher erfreut über das politische Bekenntnis zur Bedeutung der Fahrzeugindustrie – „Jetzt braucht es eine robuste Finanzierung der Ziele“

Wien (OTS) - 

Erfreut über „das Bekenntnis der Politik zur Fahrzeugindustrie als wesentlichen Bestandteil der österreichischen Wirtschaft“, zeigt sich Roland Prettner Obmann des Fachverbandes der Fahrzeugindustrie in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ). Dementsprechend ist der Wirtschaftszweig in der lange erwarteten österreichischen Industriestrategie auch als Schlüsseltechnologie definiert. „Das ist aufgrund der Entwicklungen der letzten Jahre notwendig und sinnvoll.“

„Die Berücksichtigung der langjährigen Forderungen unserer Branche wie jene nach gezielten Fördermöglichkeiten, der Qualifizierung von Fachkräften, Intensivierung der Forschung sowie einer spürbaren kostenseitigen Entlastung sind wichtige Schritte, damit unsere Branche international konkurrenzfähiger werden kann“, so Fachverbandsobmann Prettner.

„Das Festschreiben eines Maßnahmen- und Zielkatalogs sehe ich als ersten Schritt zu einer nachhaltigen und digitalen Transformation der Fahrzeugindustrie“, betont WKÖ-Fachverbandsobmann Roland Prettner. „Um die gesteckten Ziele und damit eine wettbewerbsfähigere Produktion auch tatsächlich erreichen zu können, ist dazu auch die notwendige Finanzierung – insbesondere des Twin Transition Programms - unerlässlich. Deren Sicherstellung muss so rasch und robust wie möglich passieren. Zusätzlich

ist es notwendig, auch die Umstellung bestehender Fertigungsanlagen und die Lokalisierung der Wertschöpfung für unseren Industriezweig zu fördern“, fordert der Branchensprecher der österreichischen Fahrzeugindustrie. (PWK020/JHR)

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | PWK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Wirtschaftskammer Österreich

Rückfragen & Kontakt

Wirtschaftskammer Österreich

Digital Media & Communication

Pressestelle
Telefon: T 0590 900 – 4462
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright