WB-Graf zur Industriestrategie: Richtiger Kurs – jetzt zählt das Tempo

Wien (OTS) -

„Die Industriestrategie der Bundesregierung weist in die richtige Richtung. Es ist ein wichtiges Signal, dass anerkannt wird, wie sehr Österreichs Industrie international wettbewerbsfähige Rahmenbedingungen braucht. Jetzt entscheidet das Tempo. Die Verlängerung des Standortabsicherungsgesetzes (SAG) und der geplante Industriestrompreis können spürbare Verbesserungen bringen. Vorausgesetzt, sie werden rasch und unbürokratisch umgesetzt“, sagt Wirtschaftsbund-Generalsekretärin und ÖVP-Energiesprecherin Tanja Graf.

„Ankündigungen allein helfen keinem Betrieb. Entscheidend ist, dass Maßnahmen schnell und ohne neue bürokratische Hürden umgesetzt werden und laufend auf Wirksamkeit überprüft werden. Ein kontinuierliches Monitoring anhand konkreter Kennzahlen ist dafür sinnvoll. Gute Industriepolitik entlastet nachhaltig und messbar. Auch ein wettbewerbsfähiger Strompreis ist zentral für Wertschöpfung und Arbeitsplätze. Der Industriestrompreis kann deutlich entlasten und die internationale Wettbewerbsfähigkeit stärken. Davon profitiert nicht nur die Industrie, sondern der gesamte Wirtschaftsstandort, vom Mittelstand bis in die Regionen“, so Graf.

Betriebe brauchen weitere Entlastungen

Positiv bewertet Graf auch die angekündigten Investitionen in Schlüsseltechnologien, neue Ausbildungsberufe, vereinfachte Genehmigungsverfahren und die geplante Senkung der Lohnnebenkosten: „Das zeigt, dass die Bundesregierung die aktuellen Herausforderungen erkannt hat. Jetzt braucht es rasch weitere konkrete Entlastungen im betrieblichen Alltag: weniger Bürokratie und mehr Planungssicherheit auf allen Ebenen. Die Industriestrategie darf kein Papier bleiben. Sie muss rasch in den Betrieben ankommen“, stellt Graf abschließend klar.