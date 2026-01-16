  • 16.01.2026, 11:13:03
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SPÖ-Binder: Industriestrategie Österreich 2035 sichert Wertschöpfung „Made in Austria“

Innovation und Fachkräfteausbildung als Schlüssel für Wettbewerbsfähigkeit

Wien (OTS) - 

„Die heute von der Bundesregierung präsentierte Industriestrategie für Österreich ist ein wichtiges und richtiges Signal an die gesamte heimische Wirtschaft“, betont SPÖ-Wirtschafts- und Industriesprecher Reinhold Binder. Mit der klaren Fokussierung auf neun Schlüsseltechnologien schafft die Strategie mehr Planungs- und Investitionssicherheit für die Betriebe und übernimmt Verantwortung für den Wirtschaftsstandort Österreich. „Wer den Standort sichern will, muss die Industrie stärken und Wertschöpfung sowie gute Arbeitsplätze ‚Made in Austria‘ absichern“, so Binder. ****

Die vergangenen Jahre haben deutlich gezeigt, dass Wirtschaftspolitik nicht losgelöst von Energie- und Inflationspolitik betrachtet werden kann. Umso wichtiger sei es, dass die Bundesregierung leistbare Energiepreise für Industrie und Haushalte gewährleistet. „Unsere Industrie braucht Planungssicherheit, verlässliche Energiepreise und gezielte Investitionen in Zukunftstechnologien“, betont der SPÖ-Industriesprecher.

Im Zentrum der Industriestrategie stehen klare industriepolitische Kernbegriffe wie moderne Produktionsstandorte, eine enge Verbindung von Wirtschaft mit Forschung und Innovation, Digitalisierung mit Verantwortung sowie eine strategische Standortpolitik mit klaren Leitplanken statt Zufall. „Ein gestaltender Staat ist notwendig, um unsere industrielle Zukunft aktiv zu sichern und industrielle Resilienz zu stärken“, so Binder.

Ein zentraler Erfolgsfaktor für die industrielle Zukunft Österreichs sei zudem die Ausbildung der Fachkräfte von morgen, so der Abgeordnete: „Gut ausgebildete Fachkräfte sind Voraussetzung, um Schlüsseltechnologien erfolgreich zu entwickeln und einzusetzen. Mit gezielten Maßnahmen in der Aus- und Weiterbildung, neuen Lehrberufen entlang der Schlüsseltechnologien sowie einer Qualifizierungsoffensive für Beschäftigte stärkt die Industriestrategie 2035 die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts, sichert Arbeitsplätze und wirkt dem Fachkräftemangel nachhaltig entgegen.“ (Schluss) eg/lw

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