Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft Waldhör: Entspannung im Bereich der Pflege naht

St. Pölten (OTS) -

In einer Pressekonferenz am Donnerstag informierte Sozial-Landesrätin und NÖAAB-Landesobfrau Christiane Teschl-Hofmeister über das in Niederösterreich umgesetzte, bundesweit einzigartige Projekt „Pflegeausbildung Vietnam“. Dabei haben 75 Schülerinnen und Schüler aus Vietnam über eineinhalb Jahre hinweg Deutsch in Hanoi gelernt, um anschließend am International Nursing Center in Krems die Pflegeassistenzausbildung in deutscher Sprache zu absolvieren. Die erste Gruppe wird mit Mitte Februar ihre Abschlussprüfung absolvieren und anschließend ihre berufliche Tätigkeit in Pflegeheimen und weiteren Einrichtungen der Langzeitpflege antreten.

„Seit Jahren ist bekannt, dass der Bedarf an Pflegekräften in Österreich nicht allein mit einheimischem Nachwuchs gedeckt werden kann. Das europaweit einzigartige Projekt ist ein Meilenstein für unsere Pflegelandschaft in Niederösterreich. Mehr Personal bedeutet eine Entlastung für die bestehenden Pflegekräfte und eine verbesserte Versorgungssicherheit für die Bevölkerung“, ist Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft, überzeugt: „Unsere heimischen Pflegekräfte arbeiten hochprofessionell und mit großem Einsatz, aber auch oft an der Belastungsgrenze. Wenn ihnen nun zusätzliche, gut ausgebildete Kolleginnen und Kollegen zur Seite stellen werden, dann werden unsere heimischen Pflegekräfte entlastet. Denn diese jungen Menschen sind keine Konkurrenz für unsere heimischen Pflegekräfte. Im Gegenteil: Sie sind eine dringend notwendige Unterstützung und eine spürbare Entlastung,“ zeigt sich Reinhard Waldhör, Vorsitzender der GÖD-Gesundheitsgewerkschaft, überzeugt.