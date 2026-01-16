- 16.01.2026, 09:34:02
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AMA-Gütesiegel schafft Sichtbarkeit von Qualität in der Backbox
AMA-Marketing begrüßt das Engagement von Hofer und Lidl. Weitere Vertriebspartner sind eingeladen, die geprüfte regionale Qualität mit dem AMA-Gütesiegel erkennbar zu machen.
Die Backbox ist eines der meistfrequentierten Verkaufsformate im Lebensmitteleinzelhandel. Gerade hier treffen Konsumentinnen und Konsumenten ihre Kaufentscheidung oft spontan und unter Zeitdruck. Umso wichtiger ist eine klare Orientierung. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel zeigt auf einen Blick, dass Brot und Gebäck aus österreichischer Qualität stammen und unabhängig kontrolliert sind.
In Backboxen fehlt oft eine klare und überprüfte Herkunfts- und Qualitätskennzeichnung. Ohne diese wissen Konsumentinnen und Konsumenten nicht, woher Brot und Gebäck stammen. Abhilfe schafft hier das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel: Es zeigt auf einen Blick, dass die Backwaren aus Österreich kommen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette unabhängig kontrolliert wurden – vom Getreidefeld bis zur Backbox.
Lokalaugenschein Diskont: Hofer und Lidl als Treiber dieser Entwicklung
Ein aktueller Lokalaugenschein von AMA-Marketing in mehreren Wiener Diskontfilialen zeigt: Vor allem Hofer und Lidl setzen verstärkt auf Gebäck mit dem AMA-Gütesiegel. Damit machen sie geprüfte Qualität aus Österreich auch bei losen Backwaren sichtbar.
In einer ausgewählten Hofer-Filiale befinden sich aktuell 37 Produkte in der Backbox. 30 dieser Produkte weisen einen Österreich-Bezug auf, beispielsweise durch die Angabe des Herstellungsortes in Österreich oder eine Österreich-Flagge. Zwölf Backwaren tragen zusätzlich das AMA-Gütesiegel. Damit sind 40 Prozent der österreichischen Backwaren in dieser Filiale mit dem AMA-Gütesiegel gekennzeichnet.
In einer besuchten Lidl-Filiale umfasst das Backbox-Sortiment 46 Produkte, davon sind 19 mit „Herkunft Österreich” gekennzeichnet. 15 dieser Produkte tragen das AMA-Gütesiegel, was 78 Prozent der österreichischen Ware entspricht. Hervorzuheben ist, dass 100 Prozent der Bio-Backwaren in dieser Lidl-Backbox mit dem AMA-Biosiegel gekennzeichnet sind.
„Backboxen sind heute keine Blackboxen mehr, sondern ein mit rot-weiß-roter Qualität gefüllter Genuss“, betont Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing. „Wenn Konsumentinnen und Konsumenten in der Backbox klar erkennen, dass Brot und Gebäck aus Österreich stammen und unabhängig kontrolliert sind, stärkt das das Vertrauen in die gesamte Wertschöpfungskette. Das AMA-Gütesiegel zeigt, dass Qualität und Orientierung auch bei alltäglichen Spontankäufen möglich sind.“
Klare Qualitätskennzeichnung
Durch die zunehmende Präsenz des AMA-Gütesiegels wandelt sich die Backbox somit vom anonymen Aufbackbereich zu einem Ort klarer Qualitätskennzeichnung. Das AMA-Gütesiegel steht für regionale Rohstoffe, nachvollziehbare Herkunft und geprüfte Qualität – auch bei frisch aufgebackenen Produkten. Die Unternehmen, die nach dem Qualitätsprogramm produzieren, setzen zudem auf österreichisches Qualitätsgetreide von Bauern, die ökologische Bewirtschaftungsmaßnahmen auf ihren Ackerflächen umsetzen.
Laut der AMA-Brotkultur-Studie spielen Gütesiegel gerade bei schnellen Kaufentscheidungen eine zentrale Rolle. Konsumentinnen und Konsumenten geben an, dass ein bekanntes und unabhängig geprüftes Zeichen Vertrauen schafft – insbesondere bei loser Ware. Aussagen wie „Wenn es ein Gütesiegel gibt, ist das ein Plus“ unterstreichen diese Bedeutung.
Die Stärke des Systems zeigt sich auch in den Zahlen: 78 Lizenznehmer im Bereich Mühlen und Getreidehandel, 15 Lizenznehmer im Bereich Bäckerei und Lebensmitteleinzelhandel sowie rund 7.000 landwirtschaftliche Betriebe, die Getreide für Produkte mit dem AMA-Gütesiegel liefern, sichern die gesamte Wertschöpfungskette vom Acker bis zur Backbox ab.
Appell an den Handel
„Diskonter erreichen täglich eine sehr breite Bevölkerungsschicht. Dass Hofer und Lidl das AMA-Gütesiegel in ihren Backboxen sichtbar machen, ist ein starkes Signal für geprüfte Qualität aus Österreich – in jedem Preissegment“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.
Die AMA-Marketing bedankt sich bei allen Vertriebspartnern, die bereits das AMA-Gütesiegel auf Backwaren sichtbar machen, und hofft, dass weitere Betriebe diesem Beispiel folgen.
Fotos zum Download: https://b2b.amainfo.at/de-at/presse-aktuelles/presse/pressemitteilungen/2026/backbox
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