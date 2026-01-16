AMA-Gütesiegel schafft Sichtbarkeit von Qualität in der Backbox

Wien (OTS) -

Die Backbox ist eines der meistfrequentierten Verkaufsformate im Lebensmitteleinzelhandel. Gerade hier treffen Konsumentinnen und Konsumenten ihre Kaufentscheidung oft spontan und unter Zeitdruck. Umso wichtiger ist eine klare Orientierung. Das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel zeigt auf einen Blick, dass Brot und Gebäck aus österreichischer Qualität stammen und unabhängig kontrolliert sind.

In Backboxen fehlt oft eine klare und überprüfte Herkunfts- und Qualitätskennzeichnung. Ohne diese wissen Konsumentinnen und Konsumenten nicht, woher Brot und Gebäck stammen. Abhilfe schafft hier das rot-weiß-rote AMA-Gütesiegel: Es zeigt auf einen Blick, dass die Backwaren aus Österreich kommen und entlang der gesamten Wertschöpfungskette unabhängig kontrolliert wurden – vom Getreidefeld bis zur Backbox.

Lokalaugenschein Diskont: Hofer und Lidl als Treiber dieser Entwicklung

Ein aktueller Lokalaugenschein von AMA-Marketing in mehreren Wiener Diskontfilialen zeigt: Vor allem Hofer und Lidl setzen verstärkt auf Gebäck mit dem AMA-Gütesiegel. Damit machen sie geprüfte Qualität aus Österreich auch bei losen Backwaren sichtbar.

In einer ausgewählten Hofer-Filiale befinden sich aktuell 37 Produkte in der Backbox. 30 dieser Produkte weisen einen Österreich-Bezug auf, beispielsweise durch die Angabe des Herstellungsortes in Österreich oder eine Österreich-Flagge. Zwölf Backwaren tragen zusätzlich das AMA-Gütesiegel. Damit sind 40 Prozent der österreichischen Backwaren in dieser Filiale mit dem AMA-Gütesiegel gekennzeichnet.

In einer besuchten Lidl-Filiale umfasst das Backbox-Sortiment 46 Produkte, davon sind 19 mit „Herkunft Österreich” gekennzeichnet. 15 dieser Produkte tragen das AMA-Gütesiegel, was 78 Prozent der österreichischen Ware entspricht. Hervorzuheben ist, dass 100 Prozent der Bio-Backwaren in dieser Lidl-Backbox mit dem AMA-Biosiegel gekennzeichnet sind.

„Backboxen sind heute keine Blackboxen mehr, sondern ein mit rot-weiß-roter Qualität gefüllter Genuss“, betont Lorenz Mayr, Aufsichtsratsvorsitzender der AMA-Marketing. „Wenn Konsumentinnen und Konsumenten in der Backbox klar erkennen, dass Brot und Gebäck aus Österreich stammen und unabhängig kontrolliert sind, stärkt das das Vertrauen in die gesamte Wertschöpfungskette. Das AMA-Gütesiegel zeigt, dass Qualität und Orientierung auch bei alltäglichen Spontankäufen möglich sind.“

Klare Qualitätskennzeichnung

Durch die zunehmende Präsenz des AMA-Gütesiegels wandelt sich die Backbox somit vom anonymen Aufbackbereich zu einem Ort klarer Qualitätskennzeichnung. Das AMA-Gütesiegel steht für regionale Rohstoffe, nachvollziehbare Herkunft und geprüfte Qualität – auch bei frisch aufgebackenen Produkten. Die Unternehmen, die nach dem Qualitätsprogramm produzieren, setzen zudem auf österreichisches Qualitätsgetreide von Bauern, die ökologische Bewirtschaftungsmaßnahmen auf ihren Ackerflächen umsetzen.

Laut der AMA-Brotkultur-Studie spielen Gütesiegel gerade bei schnellen Kaufentscheidungen eine zentrale Rolle. Konsumentinnen und Konsumenten geben an, dass ein bekanntes und unabhängig geprüftes Zeichen Vertrauen schafft – insbesondere bei loser Ware. Aussagen wie „Wenn es ein Gütesiegel gibt, ist das ein Plus“ unterstreichen diese Bedeutung.

Die Stärke des Systems zeigt sich auch in den Zahlen: 78 Lizenznehmer im Bereich Mühlen und Getreidehandel, 15 Lizenznehmer im Bereich Bäckerei und Lebensmitteleinzelhandel sowie rund 7.000 landwirtschaftliche Betriebe, die Getreide für Produkte mit dem AMA-Gütesiegel liefern, sichern die gesamte Wertschöpfungskette vom Acker bis zur Backbox ab.

Appell an den Handel

„Diskonter erreichen täglich eine sehr breite Bevölkerungsschicht. Dass Hofer und Lidl das AMA-Gütesiegel in ihren Backboxen sichtbar machen, ist ein starkes Signal für geprüfte Qualität aus Österreich – in jedem Preissegment“, sagt Christina Mutenthaler-Sipek, Geschäftsführerin der AMA-Marketing.

Die AMA-Marketing bedankt sich bei allen Vertriebspartnern, die bereits das AMA-Gütesiegel auf Backwaren sichtbar machen, und hofft, dass weitere Betriebe diesem Beispiel folgen.