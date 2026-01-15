  • 15.01.2026, 16:30:34
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PWK: Offenlegung gemäß Mediengesetz

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Medieninhaber und Herausgeber: Wirtschaftskammer Österreich, 1045 Wien, Wiedner Hauptstraße 63, Tel: 0590900/DW 4066.

Unternehmensgegenstand/Tätigkeitsbereich: Information, Beratung und Unterstützung der Mitglieder als gesetzliche Interessenvertretung

Grundlegende Richtung: Parteiunabhängiger Mediendienst im Sinne des Unternehmensgegenstandes

Vertretungsbefugtes Organ: Präsidentin Martha Schultz

Für den Inhalt verantwortlich: Dieter Marek

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