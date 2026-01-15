Zopf: Hafenecker und Tomaselli stellen Einsatzkräfte im Pilnacek-U-Ausschuss zu Unrecht an den Pranger

Wien (OTS) -

Kritik an den Befragungen durch FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker und Grünen-Fraktionsführerin Nina Tomaselli übt heute Volkspartei-Fraktionsmitglied Bettina Zopf. Die Abgeordnete bezeichnet die Vorgangsweise im U-Ausschuss als völlig unbegründeten Angriff auf Beamte und freiwillige Einsatzkräfte. "Sowohl die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, die mit der Bergung der Leiche betraut waren, als auch die ermittelnden Polizeibeamtinnen und -beamten werden hier pauschal verdächtigt und deren professionelle Arbeit in Zweifel gezogen“, so Zopf. Die Aussagen sämtlicher Auskunftspersonen zeichnen jedoch ein anderes und sehr klares Bild: "Der Einsatz verlief korrekt, professionell und ohne jede Auffälligkeit oder Aufgeregtheit“, so Zopf.

Besonders hervorzuheben sei dabei die Arbeit der Freiwilligen Feuerwehr, die unter schwierigen Umständen – auch emotional – diesen sensiblen Bergeeinsatz durchgeführt habe. “Wer ehrenamtlich hilft und in Ausnahmesituationen Verantwortung übernimmt, verdient Dank und Respekt – keine parteipolitisch motivierten Verdächtigungen”, so Zopf, die selbst elf Jahre lang Vertreterin von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern im öffentlichen Dienst war. Die Volkspartei stelle sich jedenfalls schützend vor alle Beamtinnen und Beamten sowie vor die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehren. “Diese Menschen leisten tagtäglich einen enormen Dienst für unsere Gesellschaft. Es ist inakzeptabel, sie für haltlose Verschwörungstheorien zu instrumentalisieren und zu diskreditieren”, betont Zopf. Abschließend richtet sie noch einen ausdrücklichen Dank an die Freiwilligen Feuerwehren im ganzen Land: “Sie sind eine tragende Säule unserer Gesellschaft und leisten Tag für Tag Enormes – ehrenamtlich und oft unter großem persönlichem Einsatz. Dafür gebührt ihnen unser uneingeschränkter Respekt und Dank.” (Schluss)