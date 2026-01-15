- 15.01.2026, 12:06:33
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- OTS0082
Gründungsveranstaltung "Gemeinwohlorientierter Journalismus"
Ab sofort in der OKTOTHEK abrufbar
Die gestrige Gründungsveranstaltung des Netzwerks “Gemeinwohlorientierter Journalismus” aus dem Presseclub Concordia ist ab sofort unter diesem Link in der OKTOTHEK abrufbar: https://www.okto.tv/de/sendereihe/live/video/6968ad9410747/netzwerk-gemeinwohljournalismus
Heute um 17:30 Uhr wird sie auf OKTO linear ausgestrahlt.
Es sprachen:
Impulsvortrag über die juristischen Grundlagen und Grenzen von gemeinwohlorientiertem Journalismus:
- Walter Strobl (Presseclub Concordia)
Panel über praktische Chancen und Herausforderungen:
- Lea Susemichel (an.schläge)
- Helge Fahrnberger (Kobuk)
- Christian Jungwirth (Okto)
- Moderation: Luisa Niemann (VORLAUT Kollektiv)
Rückfragen & Kontakt
OKTO Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.okto.tv
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