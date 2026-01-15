  • 15.01.2026, 12:06:33
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  • OTS0082

Gründungsveranstaltung "Gemeinwohlorientierter Journalismus"

Ab sofort in der OKTOTHEK abrufbar

ber die juristischen Grundlagen und Grenzen von gemeinwohlorientiertem Journalismus
WIEN PENZIG (OTS) - 

Die gestrige Gründungsveranstaltung des Netzwerks “Gemeinwohlorientierter Journalismus” aus dem Presseclub Concordia ist ab sofort unter diesem Link in der OKTOTHEK abrufbar: https://www.okto.tv/de/sendereihe/live/video/6968ad9410747/netzwerk-gemeinwohljournalismus

Heute um 17:30 Uhr wird sie auf OKTO linear ausgestrahlt.

Es sprachen:

Impulsvortrag über die juristischen Grundlagen und Grenzen von gemeinwohlorientiertem Journalismus:

- Walter Strobl (Presseclub Concordia)

Panel über praktische Chancen und Herausforderungen:

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OKTO Kommunikation & Öffentlichkeitsarbeit
Mag. phil. Florian Müller
Telefon: +43 677 628 952 53
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.okto.tv

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