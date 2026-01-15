Gründungsveranstaltung "Gemeinwohlorientierter Journalismus"

WIEN PENZIG (OTS) -

Die gestrige Gründungsveranstaltung des Netzwerks “Gemeinwohlorientierter Journalismus” aus dem Presseclub Concordia ist ab sofort unter diesem Link in der OKTOTHEK abrufbar: https://www.okto.tv/de/sendereihe/live/video/6968ad9410747/netzwerk-gemeinwohljournalismus

Heute um 17:30 Uhr wird sie auf OKTO linear ausgestrahlt.

Es sprachen:

Impulsvortrag über die juristischen Grundlagen und Grenzen von gemeinwohlorientiertem Journalismus:

- Walter Strobl (Presseclub Concordia)

Panel über praktische Chancen und Herausforderungen: