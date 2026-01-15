FPÖ – Hafenecker zum Befragungsstart: „Die schonungslose Aufklärung der Vertuschung beginnt!"

Wien (OTS) -

Zum heutigen Auftakt der Befragungen im Pilnacek-Untersuchungsausschuss kündigte der freiheitliche Fraktionsführer und FPÖ-Generalsekretär NAbg. Christian Hafenecker, MA, eine schonungslose und lückenlose Aufklärung der Vorgänge nach dem Leichenfund an. Man beginne bewusst mit den „zentralen Schlüsselfiguren direkt vom Fundort“, um die Chronologie der ersten Stunden minutiös nachzuzeichnen. Als „positives Signal“ wertete Hafenecker, dass die ÖVP mit Abgeordnetem Jakob Grüner einen „konstruktiv arbeitenden“ Vertreter zu den Presse-Statements entsende.

Der FPÖ-Generalsekretär erklärte, nach dem Lokalaugenschein gehe es nun darum, die Fakten auf den Tisch zu legen: „Die erste und wichtigste Schlüsselfigur ist der Baggerfahrer. Es ist überaus wunderlich, dass dieser Mann, der die Bergungskette in die Wege geleitet hat, bisher weder von der Exekutive noch von der Justiz einvernommen wurde. Wir wollen von ihm eine detaillierte Chronologie seiner Wahrnehmungen und des genauen Ablaufs vom Notruf bis zur Bergung. Sein Zeugnis ist die Basis für alles Weitere.“

Auch die Befragungen des Feuerwehrmannes und des erstaufnehmenden Polizisten seien von entscheidender Bedeutung, um die offiziellen Darstellungen nachzuvollziehen. „Wir werden sehr genau nachfragen: Wie war der Zustand des Leichnams? Konnten bei der Bergung Verletzungen entstehen? Wie tief stand der Feuerwehrmann im Wasser? Während ÖVP-Innenminister Karner noch immer auf dem Auswertungsbericht von Pilnaceks Smartwatch ‚sitzt‘ und der Öffentlichkeit zentrale Informationen vorenthält, werden wir über die Befragungen die Wahrheit ans Licht bringen“, so Hafenecker. Vom Tatortbeamten erwarte er sich Aufschluss über die ersten Ermittlungsüberlegungen und die Sicherung der Spuren.

Der freiheitliche Fraktionsführer betonte das übergeordnete Ziel: „Diese drei Schlüsselpositionen sollen ein klares, chronologisches Gesamtbild der ersten Stunden zeichnen. Diese Befragungen sind der entscheidende erste Schritt zur vollständigen Aufklärung und genau zu klären, wie und vor allem wann der tiefe schwarze Staat der ÖVP die Maschinerie der Vertuschung in Gang gesetzt hat.“