Zielgerichtete Klimaforschung für Österreich

Wien (OTS) -

Der im letzten Juni präsentierte Zweite Österreichische Sachstandsbericht zum Klimawandel (AAR2) hat erneut bestätigt, dass sich das Klima in Österreich rascher als angenommen verändert. Hitze, Wasserknappheit und Risiken für kritische Infrastrukturen sind die Folge. Angesichts dieser Entwicklungen sind vorausschauende Maßnahmen dringend erforderlich, eine anwendungsorientierte Grundlagenforschung die Basis dafür. Hier setzt das österreichische Klimaforschungsprogramm (ACRP) des Klima- und Energiefonds an. Ausgestattet mit 2 Millionen Euro, dotiert aus Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft (BMLUK), unterstützt es Forschungsprojekte und fördert interdisziplinäre Zusammenarbeit und die Einbindung von Stakeholdern. Einreichungen sind ab sofort möglich.

Umweltminister Norbert Totschnig: „Der Klimawandel ist in Österreich längst Realität – mit spürbaren Auswirkungen auf die Bevölkerung, die Land- und Forstwirtschaft sowie den Tourismus. Um wirksame und nachhaltige Maßnahmen setzen zu können, braucht es solide wissenschaftliche Grundlagen. Genau hier setzt die Klimaforschung an und liefert die Basis für politische Strategien und Entscheidungen.“

Klima- und Energiefonds Geschäftsführer Bernd Vogl: „Die diesjährige Ausschreibung unseres Klimaforschungsprogramms fokussiert auf Projekte, die einen transformativen Wandel vorantreiben. Im Mittelpunkt stehen innovative und vertiefte Lösungsansätze, die über rein inkrementelle Verbesserungen hinausgehen und die zugrunde liegenden Wirkmechanismen innerhalb und zwischen Systemen berücksichtigen.“

Details zum Austrian Climate Research Programme

Das ACRP ist Österreichs wichtigstes Klimaforschungsprogramm und hilft dabei, Ursachen und Wirkungsketten der Klimakrise besser zu verstehen, die Auswirkungen zu minimieren, Erkenntnisse über Strategien zur Klimawandelanpassung zu liefern und Österreich mittel- und langfristig als Wissenschafts- und Wirtschaftsstandort zu stärken. 2025 hat das Programm folgende Schwerpunkte:

Das Klimasystem und die Folgen des Klimawandels verstehen

Gezielte Unterstützung für die österreichische Politik

Transformativer Wandel

Die Anträge für das Förderprogramm ACRP 2025 müssen bis 15.04.2026 um 12:00 Uhr mittels FFG eCall eingereicht werden.

Für das Forschungsprogramm stehen bis zu 2 Millionen Euro zur Verfügung. Die maximale Finanzierung pro Projekt beträgt 200.000 Euro.

Details zur Ausschreibung



Leitfaden ACRP 2025