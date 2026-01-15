Enery baut eine der größten Grünstrom-Hybridanlagen Europas in Rumänien

Wien/Bukarest (OTS) -

Enery, einer der führenden Entwickler erneuerbarer Energiesysteme in Zentral- und Osteuropa (CEE), kann den Baubeginn eines der größten Grünstrom-Hybridprojekte Europas vermelden: Ogrezeni im rumänischen Kreis Giurgiu kombiniert Photovoltaik (PV) mit einem Batteriespeichersystem (BESS) und wird nach der Fertigstellung bei einer installierten Leistung von 761 MWp / 534 MW sowie mehr als 1 GWh Speicherkapazität zu den größten Hybridanlagen Europas zählen. Ogrezeni wird umgerechnet rund 684.000 Haushalte mit Grünstrom versorgen und jährlich etwa 303.000 Tonnen CO₂e-Emissionen einsparen.

Der Baubeginn von Ogrezeni ist für das erste Quartal 2026 geplant, die Inbetriebnahme für den Sommer 2027. Das Projekt stellt sowohl einen wichtigen Meilenstein im Portfolio von Enery dar als auch einen für Rumäniens Ziele in den Bereichen Dekarbonisierung und Versorgungssicherheit.

Richard König, CEO Enery, und Lukas Nemec, COO Enery: „Mit Ogrezeni machen wir einen Riesenschritt bei der Errichtung großflächiger Grünstromanlagen, die langfristig Mehrwert nicht nur für unsere Partner, sondern auch für lokale Gemeinden und das gesamte rumänische Energiesystem schaffen. Dieses Projekt spiegelt unsere Strategie wider, Enerys Kompetenz bei Entwicklung und Umsetzung mit lokalem Know-how zu kombinieren. Durch die Zusammenarbeit mit Partnern, Auftragnehmern und Stakeholdern vor Ort stellen wir sicher, dass alle von der Energiewende profitieren – von sicherem Grünstrom über neugeschaffene Arbeitsplätze bis hin zu nachhaltigen Investitionen in die Gemeinden.“

Die Errichtung der Anlage wird von Enerys Partner, dem Three Seas Initiative Investment Fund (3SIIF) getragen, einem spezialisierten kommerziellen Infrastrukturfonds, der in Energie-, Transport- und digitale Infrastruktur in EU-Mitgliedstaaten in CEE mit dem Ziel investiert, Konnektivität, Energiesicherheit und Wirtschaftswachstum in der „Drei-Meere-Region“ zwischen Ostsee, Adria und Schwarzem Meer zu stärken.

Zudem wird das Projekt Ogrezeni durch einen Projektfinanzierungskredit in Höhe von 460 Millionen Euro unterstützt, der am 24. Dezember 2025 mit einem Konsortium aus acht kommerziellen Kreditgebern abgeschlossen und von UniCredit als Global Coordinator koordiniert wurde.

Edward Randolph, Mitglied des Investment Boards von Enery und Vertreter von 3SIIF: „Wir freuen uns, bei diesem wegweisenden Projekt den Spatenstich zu setzen. Nach seiner Fertigstellung wird es einen wichtigen Beitrag zur Versorgungssicherheit in der Region leisten.“

Alexandra Bocse, Romanian Investment and Development Bank : „Mit der Investment and Development Bank ist Rumänien ein zentraler Akteur des Three Seas Initiative Investment Fund. Wir freuen uns sehr, dieses Projekt zu unterstützen und die erfolgreichen Investitionen des 3SIIF in die rumänische Energieinfrastruktur fortsetzen zu können.“

Mit der Enevo Group als Generalunternehmer sowohl für das PV-Projekt als auch für den Netzanschluss konnte Enery einen in Rumänien ansässiges Unternehmen mit Erfahrung im Bau großflächiger Grünstromanlagen und Hochspannungsumspannwerke gewinnen. Darüber hinaus wird das Projekt zahlreiche Arbeitsplätze schaffen; allein für die Errichtung der Anlage werden rund 350 Menschen beschäftigt. Zudem ist die Einbindung der Gemeinden von Beginn an ein wesentlicher Bestandteil des Projekts. So wird auch ein Biodiversitäts-Monitoring-Programm die Bau- und Betriebsphase begleiten und sicherstellen, dass die Anlage nach höchsten Umwelt- und Sozialstandards entwickelt und betrieben wird.

Cristian Pîrvulescu, CEO ENEVO Group: „Von Enery für die Umsetzung von Ogrezeni beauftragt zu werden, ist ein bedeutender Meilenstein für uns. Als EPC-Unternehmen mit Fokus auf erneuerbare Energien sind wir stolz darauf, bei der Errichtung von Rumäniens größter PV-Anlage mit dabei zu sein. Wir danken Enery für die Entscheidung zugunsten eines rumänischen Auftragnehmers und für das klare Bekenntnis zu einem lokalen Beitrag an diesem wichtigen Investitionsprojekt.“

Liviu Gavrila, Country Manager Rumänien bei Enery : „Ogrezeni ist ein Vorzeigeprojekt für Rumänien – nicht nur aufgrund seiner Größe, sondern auch wegen der konsequenten Ausrichtung auf lokale Wertschöpfung. Von lokalen Ingenieur- und Bauunternehmen bis hin zu langfristigen Dienstleistern werden rumänische Partner während der gesamten Lebensdauer des Projekts eine zentrale Rolle spielen. Die hier erzeugte Energie wird die Dekarbonisierung des Landes vorantreiben und gleichzeitig Steuereinnahmen und wirtschaftliche Vorteile in die umliegenden Gemeinden bringen.“

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Über Enery

Enery ist ein unabhängiger Anbieter erneuerbarer Energien, der sich der Versorgung seiner Kunden mit zuverlässigen, kostengünstigen und langfristigen grünen Energielösungen verpflichtet hat. Das Unternehmen betreibt ein diversifiziertes Portfolio mit einer installierten Leistung von 566 MW, 213 MW im Bau und erzeugt jährlich rund 766 GWh sauberen Strom – genug, um mehr als 283.400 Haushalte zu versorgen und jährlich nahezu 265.000 Tonnen CO₂-Emissionen zu vermeiden. Mit einer Entwicklungspipeline von fast 10 GW in zehn Ländern Mittel- und Osteuropas ist Enery führend beim Vorantreiben der Energiewende in der CEE-Region. Neben der Entwicklung, dem Bau und dem Betrieb von Projekten für erneuerbare Energien ist Enery auch führend bei der Optimierung von Erlösströmen für erneuerbare Großanlagen und Speicherprojekte, verwaltet fast 700 MWh an Drittspeicheranlagen und ist ein führender Anbieter von Corporate Green PPAs in der Region. Enery versorgt Industriekunden rund um die Uhr mit grünem Strom. Mit einem vielfältigen Team aus 31 Nationalitäten verankert Enery ESG-Prinzipien in allen Geschäftsbereichen, um nachhaltigen Mehrwert für Gemeinden, Partner und zukünftige Generationen zu schaffen.