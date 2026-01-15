Weihnachtsbilanz: Digitales Spendenterminal in der Wiener Michaelerkirche überzeugt

Wien (OTS) -

Die Pfarrkirche St. Michael im Herzen der Wiener Innenstadt hat über die Advent- und Weihnachtszeit erstmals Erfahrungen mit einem digitalen Spendenterminal gesammelt – mit sehr positiver Resonanz. Seit Ende November war in der traditionsreichen Kirche vor der Hofburg ein kontaktloses Spendenterminal der Lösung Donero in Zusammenarbeit mit Global Payments Österreich im Einsatz. Der Testbetrieb zeigte eindrucksvoll, dass bargeldloses Spenden längst auch im kirchlichen und kulturellen Umfeld angekommen ist.

Rund 25.000 Menschen besuchen die Michaelerkirche monatlich, viele davon internationale Gäste, die heute kaum noch Bargeld mit sich führen. Gerade in der Weihnachtszeit, wenn viele Menschen innehalten und bereit sind, Gutes zu tun, erwies sich das digitale Angebot als niederschwellige und zeitgemäße Ergänzung zu klassischen Spendenformen. Spenden konnten einfach per Debit- oder Kreditkarte sowie über mobile Wallets wie Apple Pay oder Google Pay getätigt werden – steuerlich absetzbar und in wenigen Sekunden abgeschlossen.

Positive Erfahrungen aus der Weihnachtszeit

„Die Michaelerkirche ist mehr als nur ein Touristenmagnet. Sie ist gerade in der Advent- und Weihnachtszeit ein Ort der Stille, der Besinnung und des Gebetes“, sagt P. Provinzial Márton Gál SDS, Pfarrmoderator der Pfarrkirche St. Michael. „In den vergangenen Wochen haben wir gesehen, wie gut das neue Spendenangebot angenommen wird. Viele Besucherinnen und Besucher bleiben stehen, probieren das Terminal aus und hinterlassen einen Beitrag – oft ganz spontan. Die Michaelerkirche war schon immer für Innovationen offen; diese Erfahrungen bestärken uns darin, weiterhin moderne Wege zu gehen und das Spenden so einfach wie möglich zu machen.“

Die über das Terminal gesammelten Spenden fließen aktuell in konkrete Erhaltungsmaßnahmen, darunter die Sanierung der Fassade sowie der Judas-Thaddäus-Kapelle. „Jeder Euro hilft, eine der schönsten Kirchen Wiens für kommende Generationen zu bewahren“, so Gál.

Gemeinsames Projekt von Donero und Global Payments Österreich

Die technische Umsetzung des digitalen Spendenterminals erfolgt in enger Zusammenarbeit mit Global Payments Österreich. Für Donero ist das Projekt ein besonderes Anliegen, wie Mitgründer Mario Kristo erklärt: „Die Idee eines vollständig digitalen, barrierefreien Spendenterminals begleitet uns schon seit längerem. Ziel war es von Beginn an, gemeinnützige Vereine, Organisationen, Museen und Kirchen mit modernen Lösungen zu unterstützen, die Spenden einfacher, zugänglicher und transparenter machen. Die Erfahrungen aus der Michaelerkirche – insbesondere in der stark frequentierten Weihnachtszeit – zeigen, dass unsere Lösung genau auf die neuen Anforderungen des modernen Spendenverhaltens eingeht. Mit Global Payments haben wir dafür einen starken und verlässlichen Partner an unserer Seite.“

Auch bei Global Payments zieht man eine positive Bilanz. Emanuel Graf, Marketing Manager von Global Payments Österreich, sagt: „Unsere Zahlungslösungen unterstützen in erster Linie Unternehmen bei der Modernisierung ihrer Abläufe. Umso mehr freut es uns, wenn unsere Technologie auch gesellschaftlichen Mehrwert schafft. Der Einsatz des Spendenterminals in der Michaelerkirche hat gezeigt, dass moderne Zahlungslösungen auch im gemeinnützigen Bereich einen echten Unterschied machen können.“

Mehr Spenden durch moderne Technologien

Das Donero-Terminal kombiniert Hardware, Software und Service zu einer Komplettlösung. Der digitale Spendenprozess – Betrag auswählen, Karte oder Smartphone anhalten, Bestätigung erhalten – dauert nur wenige Sekunden. Für Einrichtungen bedeutet das weniger administrativen Aufwand, hohe Transparenz und eine einfache, automatische Abwicklung der steuerlichen Absetzbarkeit. Die Erfahrungen aus der Weihnachtszeit zeigen, dass moderne Technologien die Spendenbereitschaft zusätzlich fördern können – insbesondere dort, wo klassische Bargeldspenden an ihre Grenzen stoßen.

Mit dem erfolgreichen Testbetrieb in der Michaelerkirche setzen Donero und Global Payments ein starkes Zeichen dafür, wie digitale Lösungen auch im sensiblen Bereich von Kirche, Kultur und Gemeinnützigkeit zeitgemäß eingesetzt werden können. „Aufgrund der sehr positiven Erfahrungen wird das digitale Spendenterminal dauerhaft in der Michaelerkirche bleiben“, sagt Pfarrmoderator Gál. „Es ist für uns ein zeitgemäßer Weg, Menschen weiterhin unkompliziert die Möglichkeit zum Spenden zu geben.“

Über Global Payments

Global Payments (NYSE: GPN) hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, ihren Handel erfolgreich zu gestalten und ihren Kund:innen außergewöhnliche Erlebnisse zu bieten. Unsere fortschrittlichen Zahlungs- und Softwarelösungen ermöglichen es Händler:innen, Issuern und Entwickler:innen, nahtlose Kundenerlebnisse zu schaffen, effizientere Arbeitsabläufe zu gestalten und sich flexibel an Herausforderungen anzupassen. Wenn es um den Handel geht, haben wir gemeinsam mit unseren Kund:innen bereits alle Probleme gelöst. Mit 27.000 Mitarbeiter:innen in 38 Ländern vereinen wir Größe und Expertise, um Unternehmen beim Wachstum zu helfen – und das mit Vertrauen und Stärke. Global Payments hat seinen Hauptsitz in Georgia, ist ein Fortune 500®-Unternehmen und Mitglied des S&P 500. Global Payments s.r.o. ist ein Joint Venture zwischen Global Payments Inc. und Erste Group, das in Mitteleuropa innovative Zahlungslösungen und -terminals für über 45.000 Händler anbietet. www.globalpayments.at

Über Donero

Die Donero GmbH ist ein österreichisches Unternehmen mit Sitz in Perchtoldsdorf und die erste vollständig digitale, steuerlich begünstigte Spendenlösung des Landes. Die Gründer Florian Weinwurm und Mario Kristo entwickelten Donero aus der gemeinsamen Idee heraus, Spenden im digitalen Zeitalter einfacher, barrierefrei und transparenter zu machen und Einrichtungen im gemeinnützigen Bereich einen zeitgemäßen Zugang zu digitalen Spenden zu ermöglichen. Mit Donero können Spender:innen mittels Kartenzahlung oder Mobile Wallets wie Apple Pay und Google Pay schnell und unkompliziert unterstützen. Gleichzeitig profitieren Einrichtungen von automatisierten Abläufen, effizienter Verwaltung und einer integrierten steuerlichen Absetzbarkeit. Als Komplettlösung aus Hardware, Software und persönlichem Support zeigt Donero, wie digitale Technologien gesellschaftlichen Mehrwert stiften können. Weitere Informationen unter: www.donero.at