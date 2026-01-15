Linz (OTS) -

Leistbares Wohnen wird mehr und mehr zu einer gesellschaftlichen Herausforderung. Mit dem neuen AK Wohnzufriedenheitsindex hat die AK Oberösterreich eine „Mess-Sonde“ entwickelt, die Herausforderungen, Bedürfnisse und Sorgen der Menschen und deren Erwartungen an Politik und Gesellschaft beim Thema Wohnen darstellt. Bei einer



Pressekonferenz

am Dienstag, 20. Jänner 2026 um 10 Uhr



in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock , stellen wir Ihnen unter dem Titel



AK Wohnzufriedenheitsindex zeigt:

Beim Wohnen besteht auf Landesebene Handlungsbedarf



Ergebnisse aus der aktuellen Erhebung des AK Wohnzufriedenheitsindex sowie Erkenntnisse und Empfehlungen darüber vor, wie die Arbeitnehmer:innen in Oberösterreich die Maßnahmen der Bundesregierung im Bereich Wohnen einschätzen – und wo sie beim Land Oberösterreich noch Handlungsbedarf sehen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und Dr. Heinz Stöger, Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, AK Oberösterreich zur Verfügung.



Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

AK Wohnzufriedenheitsindex zeigt: Beim Wohnen besteht auf Landesebene Handlungsbedarf

5. Stock, Seminarraum 3

Datum: 20.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich

Volksgartenstraße 40

4020 Linz