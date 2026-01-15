  • 15.01.2026, 09:05:03
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  • OTS0017

AK Wohnzufriedenheitsindex zeigt: Beim Wohnen besteht auf Landesebene Handlungsbedarf

PRESSEKONFERENZ

Linz (OTS) - 

Leistbares Wohnen wird mehr und mehr zu einer gesellschaftlichen Herausforderung. Mit dem neuen AK Wohnzufriedenheitsindex hat die AK Oberösterreich eine „Mess-Sonde“ entwickelt, die Herausforderungen, Bedürfnisse und Sorgen der Menschen und deren Erwartungen an Politik und Gesellschaft beim Thema Wohnen darstellt. Bei einer

Pressekonferenz
am Dienstag, 20. Jänner 2026 um 10 Uhr

in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, stellen wir Ihnen unter dem Titel

AK Wohnzufriedenheitsindex zeigt:
Beim Wohnen besteht auf Landesebene Handlungsbedarf

Ergebnisse aus der aktuellen Erhebung des AK Wohnzufriedenheitsindex sowie Erkenntnisse und Empfehlungen darüber vor, wie die Arbeitnehmer:innen in Oberösterreich die Maßnahmen der Bundesregierung im Bereich Wohnen einschätzen – und wo sie beim Land Oberösterreich noch Handlungsbedarf sehen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und Dr. Heinz Stöger, Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, AK Oberösterreich zur Verfügung.


Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!

AK Wohnzufriedenheitsindex zeigt: Beim Wohnen besteht auf Landesebene Handlungsbedarf

5. Stock, Seminarraum 3

Datum: 20.01.2026, 10:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz

Rückfragen & Kontakt

Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Gregor Kraftschik
Telefon: 050/6906-2480
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at

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[Dienstag, 20.01.2026, 10:00]

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