- 15.01.2026, 09:05:03
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AK Wohnzufriedenheitsindex zeigt: Beim Wohnen besteht auf Landesebene Handlungsbedarf
PRESSEKONFERENZ
Leistbares Wohnen wird mehr und mehr zu einer gesellschaftlichen Herausforderung. Mit dem neuen AK Wohnzufriedenheitsindex hat die AK Oberösterreich eine „Mess-Sonde“ entwickelt, die Herausforderungen, Bedürfnisse und Sorgen der Menschen und deren Erwartungen an Politik und Gesellschaft beim Thema Wohnen darstellt. Bei einer
Pressekonferenz
am Dienstag, 20. Jänner 2026 um 10 Uhr
in der Arbeiterkammer Linz, Volksgartenstraße 40, 4020 Linz, Seminarraum 3, 5. Stock, stellen wir Ihnen unter dem Titel
AK Wohnzufriedenheitsindex zeigt:
Beim Wohnen besteht auf Landesebene Handlungsbedarf
Ergebnisse aus der aktuellen Erhebung des AK Wohnzufriedenheitsindex sowie Erkenntnisse und Empfehlungen darüber vor, wie die Arbeitnehmer:innen in Oberösterreich die Maßnahmen der Bundesregierung im Bereich Wohnen einschätzen – und wo sie beim Land Oberösterreich noch Handlungsbedarf sehen. Als Gesprächspartner stehen Ihnen Präsident Andreas Stangl und Dr. Heinz Stöger, Abteilung Wirtschafts-, Sozial- und Gesellschaftspolitik, AK Oberösterreich zur Verfügung.
Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
AK Wohnzufriedenheitsindex zeigt: Beim Wohnen besteht auf Landesebene Handlungsbedarf
5. Stock, Seminarraum 3
Datum: 20.01.2026, 10:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: Arbeiterkammer Oberösterreich
Volksgartenstraße 40
4020 Linz
Rückfragen & Kontakt
Arbeiterkammer Oberösterreich
Mag. Gregor Kraftschik
Telefon: 050/6906-2480
E-Mail: [email protected]
Website: https://ooe.arbeiterkammer.at
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