Wöginger: Tanja Graf ist eine Frau aus der Wirtschaft, die für die Wirtschaft lebt und arbeitet

Wien (OTS) -

„Tanja Graf ist eine Frau aus der Wirtschaft, die für die Wirtschaft und den Standort lebt und arbeitet. Das hat sie als Unternehmerin und als Nationalratsabgeordnete sowie Energiesprecherin immer wieder bewiesen. In der Funktion als neue Generalsekretärin des Wirtschaftsbundes wird sie ihre ganze Erfahrung und ihren großen Einsatz im Sinne der Unternehmerinnen und Unternehmer und des Standortes an der genau richtigen Stelle einbringen“, gratuliert ÖVP-Klubobmann August Wöginger, der auch ÖAAB-Bundesobmann ist, der Salzburger Mandatarin zu ihrer neuen Aufgabe.



Dem bisherigen Wirtschaftsbund-General Kurt Egger dankt Wöginger für seine Arbeit und sein Engagement für die rot-weiß-rote Wirtschaft. „Kurt Egger hat sich in herausfordernden Zeiten im Wirtschaftsbund mit ganzer Kraft für die Unternehmen in Österreich eingesetzt. Als ÖVP-Nationalratsabgeordneter wird er auch künftig eine starke Stimme der Wirtschaft sein“, sagt der ÖVP-Klubobmann abschließend. (Schluss)