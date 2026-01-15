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Pressegespräch „Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit, Fotoarchiv Blaschka 1950–1966“, am 28. Jänner 2026 um 10 Uhr

Wien (OTS) - 

Ab 29. Jänner 2026 zeigt die neue Sonderausstellung das Verhältnis von bezahlter, unbezahlter und prekärer Arbeit im Leben von Frauen in der Steiermark der Nachkriegszeit. Ausgehend vom Archiv einer Grazer Pressefotoagentur wird deutlich, welche Tätigkeiten von Frauen gesellschaftlich sichtbar waren und welche im Verborgenen blieben. Gleichzeitig zeigt die Ausstellung, dass moderne Begriffe wie Pflegenotstand, Gender Pay Gap oder Teilzeitfalle keine neuen Probleme sind, sondern auf historisch gewachsene Ungleichheiten zurückgehen. Besucher*innen sind eingeladen, Rollenbilder kritisch zu hinterfragen und gesellschaftliche Normen neu zu denken. Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit, Fotoarchiv Blaschka 1950–1966 ist eine Ausstellung des Museums für Geschichte in Graz und wird in Zusammenarbeit mit dem hdgö gezeigt. Anmeldung hier!

Pressegespräch „Alles Arbeit“

Datum: 28.01.2026, 10:00 Uhr

Ort: Mezzanin im Haus der Geschichte Österreich
Neue Hofburg, Heldenplatz, 1010 Wien

URL: https://hdgoe.eyepinnews.com/y5oDZTQ

Alles Arbeit. Frauen zwischen Erwerbs- und Sorgetätigkeit

Rückfragen & Kontakt

Haus der Geschichte Österreich (hdgö)
Johanna Miller
Telefon: +43 1 53410 837
E-Mail: [email protected]
Website: https://hdgoe.at/category/presse

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[Mittwoch, 28.01.2026, 10:00]

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