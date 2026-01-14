Tanja Graf wird neue Generalsekretärin des Wirtschaftsbunds Österreich

Wien (OTS) -

Auf Vorschlag von Wirtschaftsbund-Präsidentin Martha Schultz hat das Präsidium des Wirtschaftsbunds Österreich die Salzburger Unternehmerin und Abgeordnete zum Nationalrat, Tanja Graf, zur neuen Generalsekretärin bestellt.

„Tanja Graf ist seit 10 Jahren in der Wirtschaftskammer und im Wirtschaftsbund mit großem Einsatz in verschiedenen Funktionen tätig, sie bringt unternehmerische wie auch Fachgruppenerfahrung mit und hat ihre Verhandlungskompetenz als Energiesprecherin in den letzten Jahren unter Beweis gestellt. Mit ihr gemeinsam werde ich den Wirtschaftsbund zu einer starken Teilorganisation machen, damit die Volkspartei wieder ihrer DNA als Wirtschaftspartei gerecht wird“, sagt Martha Schultz, die seit heute auch Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreichs ist.

Tanja Graf, 50, in Wien geboren und lebt seit mehr als 20 Jahren in Salzburg, ist seit 18 Jahren selbständig und führt gemeinsam mit einem Geschäftspartner das Unternehmen 25 PersonaldienstleistungsgesmbH. Die Firma beschäftigt im Durchschnitt mehr als 800 Mitarbeiter/innen und betreut österreichweit bis zu 70 Betriebe. Seit 2017 sitzt Tanja Graf für die ÖVP im Nationalrat, war von 2018-2019 Sportsprecherin, von 2019- 2024 Obmann-Stv. im Ausschuss Wirtschaft, Industrie und Energie und ist seit 2020 Energiesprecherin ihrer Fraktion.

Sie ist Mitglied der Spartenkonferenz für die Sparte Gewerbe und Handwerk, in der Fachgruppe gewerbliche Dienstleister in Salzburg, Ausschussmitglied des Fachverbands der gewerblichen Dienstleister, Wirtschaftsbundobmann-Stv. des Tennengaus und geschäftsführende Obfrau des Wirtschaftsbunds Hallein und stv. Aufsichtsratsvorsitzende der Salzburger Garagen Gesellschaft. All diese Funktionen wird sie zurücklegen, um sich voll auf ihr Nationalratsmandat und ihre neue Aufgabe als Generalsekretärin des Wirtschaftsbunds konzentrieren zu können. Ehrenamtlich bleibt sie als Vorsitzende des Clubs „Frau in der Wirtschaft in Salzburg“ und als Landesgruppenobmann-Stv. des Wirtschaftsbunds Salzburg tätig.

Tanja Graf: „Ich freue mich, Martha Schultz mit voller Kraft zu unterstützen, um den Wirtschaftsbund wieder zu einem wirtschaftspolitischen Erfolgsfaktor für die ÖVP werden zu lassen.“