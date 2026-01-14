Wirtschaftskammer NÖ gratuliert Martha Schultz

St. Pölten (OTS) -

„Martha Schultz ist eine erfolgreiche Unternehmerin und steht für Tatkraft, Menschlichkeit und einen klaren Gestaltungswillen. Ihre Angelobung ist ein starkes Signal für Aufbruch und Weiterentwicklung. Niederösterreich steht geschlossen hinter ihr, unterstützt den Reformprozess und wird sich mit voller Überzeugung einbringen“, erklärt Wolfgang Ecker, Präsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich. Dieser Schritt ist ein starkes Zeichen dafür, was engagiertes Unternehmertum und gelebte Leidenschaft für die Wirtschaft bewirken können.

Auch Johannes Schedlbauer, Direktor der Wirtschaftskammer Niederösterreich, betont den gemeinsamen Weg: „Mit Martha Schultz an der Spitze der Wirtschaftskammer Österreich gewinnt die Organisation eine engagierte Präsidentin mit tiefem Verständnis für die Herausforderungen der Unternehmen. Wir wünschen ihr viel Erfolg und Tatkraft für die bevorstehenden Aufgaben.“

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich sieht der gemeinsamen Arbeit mit der neuen Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich mit Zuversicht entgegen und bekräftigt ihr Bekenntnis zu einem starken Wirtschaftsstandort, fairen Rahmenbedingungen und bestmöglicher Unterstützung für Unternehmerinnen und Unternehmer.