  • 14.01.2026, 16:42:32
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Korosec: „Eine starke Frau mit großer Expertise“

Seniorenbundpräsidentin gratuliert Martha Schultz zur Präsidentschaft in der Wirtschaftskammer

Wien (OTS) - 

„Ich freue mich, dass Martha Schultz die Wirtschaftskammer nicht nur interimistisch geführt hat, sondern dass sie die gesamte Periode Wirtschaftskammerpräsidentin ist“, sagt Seniorenbundpräsidentin Ingrid Korosec. Die Tirolerin sei eine erfahrene Unternehmerin, habe großes wirtschaftliches Fachwissen und sei dialogfähig – eine wichtige Voraussetzung für die Sozialpartnerschaft: „Gerade in wirtschaftlich schwierigen Zeiten ist all das umso wichtiger. Ich wünsche Martha Schultz viel Erfolg bei der Bewältigung der herausfordernden Aufgaben.“

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