Martha Schultz ist neue Präsidentin der WKÖ

Wien (OTS) -

Martha Schultz wurde diese Woche als neue Präsidentin der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) vorgeschlagen und heute Nachmittag offiziell durch Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer angelobt. Schultz übernimmt damit die Führung der WKÖ in einer Phase großer wirtschaftlicher und struktureller Herausforderungen für den Standort Österreich: „In Zeiten wirtschaftlicher Unsicherheiten braucht Österreich eine starke Wirtschaftskammer, die als Interessenvertretung der Betriebe eigenständig agiert, ihnen den Rücken stärkt, politische Schlagkraft hat und für die Wirtschaft zukunftsgerichtete Antworten liefert. Nur so können wir Wettbewerbsfähigkeit sichern, Arbeitsplätze schützen und Wachstum für alle Regionen ermöglichen“, so Martha Schultz.

„Österreich braucht eine starke, moderne und handlungsfähige Wirtschaftskammer. Mit Martha Schultz steht eine Präsidentin an der Spitze, die weiß, was Betriebe brauchen, und die bereit ist, Verantwortung zu übernehmen. Sie ist die Richtige, um die notwendige Weiterentwicklung der WKÖ voranzutreiben und gleichzeitig Stabilität in einer wirtschaftlich entscheidenden Phase zu sichern“, betonte Wirtschaftsminister Hattmannsdorfer bei der Angelobung.

Die neue Präsidentin will nun den Reformprozess der WKÖ konsequent angehen. Eine Reformgruppe hat bereits ihre Tätigkeit aufgenommen, mit dem Auftrag, Strukturen und Prozesse weiterzuentwickeln und die Wirtschaftskammer effizienter auf die Bedürfnisse der Betriebe auszurichten. „Ich will keine Zeit verlieren und werde gemeinsam mit den Fraktionen diesen Reformweg bestreiten. Ziel bleibt, wie gemeinsam im Wirtschaftsparlament Ende des Jahres 2025 vereinbart, erste Ergebnisse im Wirtschaftsparlament im Juni zu präsentieren“, so Schultz.

Der strukturelle Fachkräftemangel bleibe, so Schultz, eine der zentralen aktuellen Fragen: „Hier braucht es endlich wirksame und nachhaltige Antworten. Ebenso entscheidend für die Wettbewerbsfähigkeit des Standorts sind leistbare Energiepreise sowie mehr Freihandel und weniger Zölle.

Fotos (WKÖ-Präsidentin Martha Schultz mit Wirtschaftsminister Wolfgang Hattmannsdorfer; Fotocredit: WKÖ/Studeny) zum honorarfreien Download finden Sie hier: LINK