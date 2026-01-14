SPÖ-Himmer: Faire Chancen für Kinder durch flexible Deutschförderung an Schulen

Wien (OTS) -

Im heutigen Bildungsausschuss des Nationalrats nimmt die Reform der Deutschförderung an Österreichs Schulen eine erste wichtige Hürde. SPÖ-Bildungssprecher Heinrich Himmer begrüßt die umfassende Novelle als wichtigen Schritt für mehr Chancengerechtigkeit und gezielte Förderung der Kinder: „Gute Deutschkenntnisse sind der Schlüssel für Bildungserfolg. Mit der neuen Regelung wird die Deutschförderung flexibler, schulautonomer und stärker an den Bedürfnissen der Kinder in den einzelnen Schulstandorten ausgerichtet“, so Himmer. Schulen können künftig selbst entscheiden, wie sie die Deutschförderung organisieren und damit besser auf ihre Schülerinnen und Schüler eingehen. ****

Ein weiterer wichtiger Schritt ist die automatische Teilnahme außerordentlicher Schülerinnen und Schüler an der Sommerschule. „Die Sommerschule ist ein bewährtes Instrument intensiver Deutschförderung. Künftig werden Schülerinnen und Schüler mit besonderem Förderbedarf automatisch angemeldet, damit kein Kind sprachlich zurückbleibt“, erklärt Himmer und verweist darauf, dass für die Eltern keine weiteren Kosten entstehen.

Zudem soll die Sprachtestung MIKA-D künftig weiterentwickelt werden, um den bürokratischen Aufwand für Schulen zu verringern. Auch die neuen Regelungen zum Aufstieg und Übertritt in weiterführende Schulen seien ein Fortschritt: „Bildungslaufbahnen werden verbessert und unnötige Brüche vermieden. Die SPÖ setzt auf Vertrauen in die Kompetenz der Schulen und auf faire Chancen für alle Kinder.“

Weiters wird mit der Novellierung des Bildungsinvestitionsgesetzes sichergestellt, dass das Angebot für ganztägige Schulformen weiter ausgebaut und bestehende Betreuungsmöglichkeiten verbessert werden. Besondere Berücksichtigung bekommen jene Gemeinden, die bei der Ganztägigkeit ausgebaut haben. „Damit werden Familien unterstützt und der Bildungserfolg unserer Kinder gestärkt“, betont Himmer. (Schluss) eg/bj