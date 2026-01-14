  • 14.01.2026, 14:38:32
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NEOS: Schulrechtsnovelle beschlossen – Turbo für Deutschförderung und Schulautonomie

Von Künsberg Sarre: „Deutsch zu sprechen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Bildungslaufbahn – und die Eintrittskarte für ein selbstbestimmtes Leben.“

Wien (OTS) - 

„Das ist ein enorm wichtiger Schritt hin zu echter Chancengerechtigkeit“, sagt NEOS-Bildungssprecherin Martina von Künsberg Sarre, nachdem heute der Bildungsausschuss des Nationalrates mit den Stimmen der Regierungsparteien sowie der Grünen die Schulrechtsnovelle und das Bildungsinvestitionsgesetz beschlossen hat. „Mit der Schulrechtsnovelle werden zentrale Punkte des Regierungsprogramms umgesetzt: Stärkung der Deutschförderung, mehr Schulautonomie und Bürokratieabbau sowie bessere Rahmenbedingungen für das Lehrpersonal. Mit der Novelle zum Bildungsinvestitionsgesetz stärken wir den verlässlichen und zeitgemäßen Ausbau ganztägiger Schulformen.“

Die Weiterentwicklung der Deutschförderung bringt mehr pädagogischen Handlungsspielraum durch schulautonome Konzepte, weniger verpflichtende Testungen und flexiblere Aufstiegs- und Übertrittsregelungen zur Vermeidung von Bildungsabbrüchen. Von Künsberg Sarre: „Ein zentraler Beitrag zur Chancengerechtigkeit ist die verpflichtende Sommerschule für außerordentliche Schülerinnen und Schüler mit Deutschförderbedarf - damit stellen wir einen kontinuierlichen Spracherwerb sicher. Ergänzend sorgen wir für konkrete Verwaltungsvereinfachungen und mehr Klarheit im Schulalltag – von der Oberstufe über Prüfungen bis zur Lehrerinnen- und Lehrerausbildung. Damit stärken wir Schulen in ihrer täglichen Arbeit.“

„Deutsch zu sprechen ist der Schlüssel zu einer erfolgreichen Bildungslaufbahn – und die Eintrittskarte für ein selbstbestimmtes Leben. Wer die Sprache beherrscht, hat die besten Chancen, sich in unserer Gesellschaft einzubringen. Deshalb zünden wir jetzt - trotz des bestehenden Spardrucks - den Turbo für die Deutschförderung“, so von Künsberg Sarre abschließend.

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