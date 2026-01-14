  • 14.01.2026, 13:11:32
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Brandweiner: Unser Bundeskanzler gibt einen klaren Kurs vor und setzt wirkungsvolle Schritte gegen die Teuerung

ÖAAB-Generalsekretär begrüßt die von der Bundesregierung geplanten Maßnahmen

Wien (OTS) - 

„Die Bundesregierung hat heute klare und richtungsweisende Maßnahmen beschlossen, die spürbare Entlastung bringen und den Kampf gegen die Teuerung konsequent vorantreiben. Sie zeigt damit Verantwortung und richtet Österreich klar auf Stabilität und Aufschwung aus“, betont ÖAAB-Generalsekretär Abg.z.NR Lukas Brandweiner anlässlich der Präsentation der Ergebnisse der Regierungsklausur.

Mit der geplanten Senkung der Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel auf fünf Prozent setzt die Bundesregierung einen weiteren zentralen Schritt gegen die Teuerung. Ab Mitte des Jahres bedeutet das eine spürbare Entlastung für die Haushalte. Leistbare Preise bei täglichen Lebensmitteln stärken die Kaufkraft, nehmen den Preisdruck von den Menschen und setzen zugleich einen wichtigen Impuls für den wirtschaftlichen Aufschwung. „Bundeskanzler Christian Stocker führt die Teuerungsbekämpfung konsequent und verantwortungsvoll an. Er stellt die arbeitenden Menschen in den Mittelpunkt und sorgt mit gezielten Entlastungen und einem klaren wirtschaftspolitischen Kurs für Verlässlichkeit, Perspektiven und neue Zuversicht“, so Brandweiner.

Als weitere wichtige Entlastungsmaßnahme verweist der ÖAAB-Generalsekretär auf den Energiebereich: „Günstigere Strompreise sind ein zentraler Hebel. Mit dem Anfang diese Woche präsentierten Österreich-Tarif zeigt der Verbund als österreichisches Staatsunternehmen Verantwortung und sorgt für fairere Preise. Nach dem Rot-Weiß-Roten Aufschwungs-Paket zur Strompreis-Senkung ist der Österreich-Tarif ein weiterer wichtiger Schritt zur Senkung der Stromkosten und zur Sicherung von Arbeitsplätzen und des Wirtschaftsstandorts. Zudem wird durch ein Maßnahmenbündel zur Gewährleistung von angemessenen Spritpreisen dafür gesorgt, dass sinkende Ölpreise an die Endkunden weitergegeben werden müssen.“

„Christlich-soziale Politik bedeutet für uns, Verantwortung zu übernehmen und die richtigen Maßnahmen zur richtigen Zeit zu setzen. Mit der klaren 2-1-0-Formel des Bundeskanzlers – 2 Prozent Inflation, mindestens 1 Prozent Wirtschaftswachstum und null Toleranz gegenüber Demokratiegefährdern gibt es eine verlässliche Leitlinie für Stabilität, Wohlstand und gesellschaftlichen Zusammenhalt – und vor allem einen erfolgreichen Aufschwung für Österreich“, so Brandweiner abschließend.

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