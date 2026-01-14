Erfolgreiche Besucher:innenbilanz 2025: Schönbrunn Group wächst an allen vier Standorten

Wien (OTS) -

Gestiegene Besucher:innenzahlen und erfolgreiche Programmvielfalt unterstreicht die wachsende Attraktivität der Standorte der Schönbrunn Group.

Das UNESCO-Welterbe Schloss Schönbrunn inklusive der Angebote am Areal

(z. B. ausgewählte Gartenattraktionen) zählte 2025 rund 3.963.000 Eintritte (10 % Steigerung zum Vorjahr). Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg besuchten circa 927.000 (6 % Steigerung zum Vorjahr), das Möbelmuseum Wien mehr als 62.000 (18% Steigerung zum Vorjahr) und Schloss Hof begrüßte rund 308.000 Gäste (19% Steigerung zum Vorjahr).

Neben dem bewährten Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm an allen Standorten begeisterten insbesondere das Kinderprogramm im Kindermuseum Schloss Schönbrunn und Schloss Hof zahlreiche Familien. Sonderausstellungen und vielfältige Veranstaltungen sprachen verstärkt lokales und nationales Publikum an und trugen ebenfalls zu diesem Erfolg bei.