- 14.01.2026, 12:52:03
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Erfolgreiche Besucher:innenbilanz 2025: Schönbrunn Group wächst an allen vier Standorten
Die Gesamtzahl der Gäste stieg von rund 4.776.000 im Jahr 2024 auf 5.260.000 im Jahr 2025.
Der größte Anteil unserer Gäste kam 2025 erneut aus Deutschland, gefolgt von Besucher:innen aus den USA. Besonders erfreulich ist der kontinuierliche Zuwachs bei den österreichischen Besucher:innen. Mit dem Besucher:innenhöchstwert auf Schloss Hof konnten wir 2025 zudem einen ganz besonderen Meilenstein erreichen. Diese Entwicklung zeigt, wie stark unsere Standorte bei Besucher:innen im In- und Ausland verankert sind – und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen
Gestiegene Besucher:innenzahlen und erfolgreiche Programmvielfalt unterstreicht die wachsende Attraktivität der Standorte der Schönbrunn Group.
Das UNESCO-Welterbe Schloss Schönbrunn inklusive der Angebote am Areal
(z. B. ausgewählte Gartenattraktionen) zählte 2025 rund 3.963.000 Eintritte (10 % Steigerung zum Vorjahr). Das Sisi Museum in der Wiener Hofburg besuchten circa 927.000 (6 % Steigerung zum Vorjahr), das Möbelmuseum Wien mehr als 62.000 (18% Steigerung zum Vorjahr) und Schloss Hof begrüßte rund 308.000 Gäste (19% Steigerung zum Vorjahr).
Neben dem bewährten Kulturvermittlungs- und Veranstaltungsprogramm an allen Standorten begeisterten insbesondere das Kinderprogramm im Kindermuseum Schloss Schönbrunn und Schloss Hof zahlreiche Familien. Sonderausstellungen und vielfältige Veranstaltungen sprachen verstärkt lokales und nationales Publikum an und trugen ebenfalls zu diesem Erfolg bei.
Klaus Panholzer, CEO/Geschäftsführer der Schönbrunn Group: „
Der größte Anteil unserer Gäste kam 2025 erneut aus Deutschland, gefolgt von Besucher:innen aus den USA. Besonders erfreulich ist der kontinuierliche Zuwachs bei den österreichischen Besucher:innen. Mit dem Besucher:innenhöchstwert auf Schloss Hof konnten wir 2025 zudem einen ganz besonderen Meilenstein erreichen. Diese Entwicklung zeigt, wie stark unsere Standorte bei Besucher:innen im In- und Ausland verankert sind – und motiviert uns, diesen Weg konsequent weiterzugehen“
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Telefon: +43 664 814 5701 / +43 664 8207191
E-Mail: [email protected]
Website: https://www.schoenbrunn-group.com
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