  • 14.01.2026, 11:12:32
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Gewerkschaft GPA begrüßt Paketabgabe für Drittlandspakete

Gerechter Online-Handel stärkt heimische Betriebe und Arbeitsmarkt

Wien (OTS) - 

Die Gewerkschaft GPA begrüßt die heute von der Bundesregierung angekündigte Abgabe auf Pakete aus EU-Drittstaaten als wichtigen Schritt zu mehr Fairness im Online-Handel: „Der stationäre Handel sichert hunderttausende Jobs, Lehrstellen und regionale Wertschöpfung. Wenn internationale Plattformen mit Dumpingpraktiken Wettbewerb und Recht unterlaufen, gefährdet das Einkommen, Beschäftigung und Betriebsstandorte quer durchs Land. Die Paketabgabe schafft fairere Rahmenbedingungen für jene, die hier investieren, Steuern zahlen und Verantwortung übernehmen“, betont Barbara Teiber, Vorsitzende der Gewerkschaft GPA.

„Menschen bei den täglichen Ausgaben zu entlasten und gleichzeitig dort für mehr Fairness zu sorgen, wo bislang systematische Vorteile bestanden haben, ist deshalb genau der richtige Schritt“, so die Gewerkschafterin weiter. „Nach der von der EU beschlossenen Abschaffung der Zollfreigrenzen ist die Paketabgabe der nächste wichtige Baustein, um Wettbewerbsverzerrungen einzudämmen. Jetzt braucht es konsequente Kontrolle und klare Haftungsvorgaben für Online-Plattformen, insbesondere bei Produktsicherheit“, fordert Teiber abschließend.

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