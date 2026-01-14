JP Immobilien realisiert neues Staycity Aparthotel in Wien

Wien (OTS) -

Mitten im 4. Wiener Bezirk entsteht ein neues Hospitality-Projekt mit internationalem Flair: JP Hospitality entwickelt in der Wiedner Hauptstraße 52 ein modernes Aparthotel unter der Marke Staycity. Auf einer Grundstücksfläche von 5.665 m² entstehen Serviced Apartments mit nachhaltigem Konzept und Fokus auf flexible Aufenthaltsdauer – ideal für Kurz- wie auch Langzeitgäste. Der Betreiber, die Staycity Group mit Sitz in Dublin, zählt zu den führenden Anbietern von Serviced Apartments in Europa und betreibt bereits 14 Aparthotels in Metropolen wie Paris, Venedig und London.

Qualität, Funktionalität und Nachhaltigkeit vereint

Mit dem neuen Aparthotel bringt JP Hospitality nicht nur eine europäische Top-Marke nach Wien, sondern setzt auch architektonisch und stadtplanerisch neue Akzente. Das Projekt umfasst drei Apartment-Kategorien mit Größen zwischen 18,5 und 32 m² – die größte Variante verfügt über zwei Zimmer und bietet damit maximalen Komfort. Die Serviced Apartments sind flexibel nutzbar und können sowohl für wenige Nächte als auch für längere Aufenthalte (bis max. sechs Monate) gemietet werden.

Moderne Gemeinschaftsbereiche wie ein Fitnessstudio, Co-Working-Zonen und ein 24/7 Grab-&-Go-Angebot bieten zeitgemäßen Komfort. Eine hauseigene Tiefgarage rundet das Angebot ab. Die Anbindung an den öffentlichen Verkehr ist ausgezeichnet: Die U-Bahn-Station Taubstummengasse ist in nur vier Gehminuten erreichbar, Bus- und Straßenbahnlinien halten direkt vor dem Haus.

Daniel Jelitzka, Eigentümer und geschäftsführender Gesellschafter von JP Immobilien betont: „Das Staycity Aparthotel ist aufgrund der hervorragenden Lage, der Größe, der Konzeption sowie der Betreiberqualität eine Hospitality Blue-Chip-Immobilie. JP Hospitality konnte hier seine gesamte Expertise einbringen und ein Projekt realisieren, das sowohl inhaltlich als auch wirtschaftlich ideal den Anforderungen von Core-Investoren entspricht.“

„ Unser Anspruch: Projekte, die ästhetisch und funktional überzeugen – und im städtebaulichen Kontext echten Mehrwert schaffen. Genau das setzen wir mit dem neuen Staycity Aparthotel in Wieden um. Im Fokus steht dabei ein verantwortungsvoller Umgang mit Ressourcen für eine langfristige, generationenübergreifende Nutzung “, so Jürgen Wagner, Bereichsleiter Bauträger & Development bei JP Immobilien.

Gebhard Schachermayer, Managing Partner bei JP Hospitality, freut sich über die Zusammenarbeit mit dem international etablierten Betreiber: „ Staycity ist für uns ein starker Partner mit klarer Positionierung und internationaler Erfahrung. Das gemeinsame Projekt in Wien entspricht unserem Anspruch, Hospitality-Angebote mit hoher Aufenthaltsqualität in zentrale Lagen zu bringen. “

Andrew Fowler, CDO Staycity Group ergänzt: „ Wir freuen uns sehr, unsere erste Partnerschaft mit JP Hospitality bekanntzugeben. Von Anfang an war das Projekt durch eine enge, vertrauensvolle Zusammenarbeit geprägt – und ist erst der Auftakt zu weiteren gemeinsamen Vorhaben. Unser neues Aparthotel wird das zweite in Wien sein und das 'Wilde Aparthotel" am Fleischmarkt perfekt ergänzen. Gleichzeitig setzt es Maßstäbe für die Neupositionierung der Marke Staycity, die noch in diesem Jahr offiziell den Medien vorgestellt wird. “

Die Liegenschaft wurde Ende 2019 von JP Immobilien erworben. Die Umsetzung erfolgt in enger Abstimmung mit dem künftigen Betreiber und orientiert sich an funktionalen wie städtebaulichen Anforderungen.

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