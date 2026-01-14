AVISO: Pressegespräch Wintertagung 2026

Wien (OTS) -

Unter dem Titel „Schnäppchenjagd im Feinkostladen – der wahre Preis billiger Landwirtschaft“ stellt die 73. Wintertagung das Spannungsfeld zwischen ökonomischer, sozialer und ökologischer Verantwortung der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft zur Diskussion. Dazu lädt das Ökosoziale Forum zum Auftakt der Wintertagung zu einem Pressegespräch am Eröffnungstag zur Agrarpolitik am Dienstag, 20. Jänner 2026 ein.

Pressegespräch: „Schnäppchenjagd im Feinkostladen“

Nach Jahren, in denen ökologische und soziale Produktionsstandards den agrarpolitischen Diskurs dominierten, rückte zuletzt wieder die Leistbarkeit landwirtschaftlicher Produkte für europäische Konsument:innen in den Fokus. Oft bleibt dabei unbeachtet, dass Preis und Qualität untrennbar miteinander verbunden sind.

Bei der Wintertagung wird der Kernfrage nachgegangen, welche verlässlichen Rahmenbedingungen notwendig sind, um die Zukunftsfähigkeit der europäischen Agrar- und Ernährungswirtschaft abzusichern. Dieser Zusammenhang steht besonders beim Eröffnungstag der Wintertagung am 20. Jänner 2026 in Wien im Zentrum.

Ihre Gesprächspartner:innen:

Stephan Pernkopf , Präsident des Ökosozialen Forums Österreich & Europa, Wien

, Präsident des Ökosozialen Forums Österreich & Europa, Michaela Kaniber , Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, München

, Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, München Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Wien

Anmeldungen zur Pressekonferenz, Akkreditierung für die Fachtage unter [email protected]

Datum: 20.01.2026, 08:45 Uhr

Ort: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Raum 2.17, Österreich