  • 14.01.2026, 09:51:32
  • /
  • OTS0030

AVISO: Pressegespräch Wintertagung 2026

Wien (OTS) - 

Unter dem Titel „Schnäppchenjagd im Feinkostladen – der wahre Preis billiger Landwirtschaft“ stellt die 73. Wintertagung das Spannungsfeld zwischen ökonomischer, sozialer und ökologischer Verantwortung der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft zur Diskussion. Dazu lädt das Ökosoziale Forum zum Auftakt der Wintertagung zu einem Pressegespräch am Eröffnungstag zur Agrarpolitik am Dienstag, 20. Jänner 2026 ein.

Pressegespräch: „Schnäppchenjagd im Feinkostladen“

Nach Jahren, in denen ökologische und soziale Produktionsstandards den agrarpolitischen Diskurs dominierten, rückte zuletzt wieder die Leistbarkeit landwirtschaftlicher Produkte für europäische Konsument:innen in den Fokus. Oft bleibt dabei unbeachtet, dass Preis und Qualität untrennbar miteinander verbunden sind.

Bei der Wintertagung wird der Kernfrage nachgegangen, welche verlässlichen Rahmenbedingungen notwendig sind, um die Zukunftsfähigkeit der europäischen Agrar- und Ernährungswirtschaft abzusichern. Dieser Zusammenhang steht besonders beim Eröffnungstag der Wintertagung am 20. Jänner 2026 in Wien im Zentrum.

Ihre Gesprächspartner:innen:

  • Stephan Pernkopf, Präsident des Ökosozialen Forums Österreich & Europa, Wien
  • Michaela Kaniber, Bayerische Staatsministerin für Ernährung, Landwirtschaft, Forsten und Tourismus, München

  • Norbert Totschnig, Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Klima- und Umweltschutz, Regionen und Wasserwirtschaft, Wien

Anmeldungen zur Pressekonferenz, Akkreditierung für die Fachtage unter [email protected]

Datum: 20.01.2026, 08:45 Uhr

Ort: Austria Center Vienna, Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien, Raum 2.17, Österreich

Rückfragen & Kontakt

Ökosoziales Forum Österreich & Europa
Johanna Kramer, MA
Telefon: +43 664 1381652
E-Mail: [email protected]
Website: https://oekosozial.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | OSF

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Ökosoziales Forum Österreich & Europa

Rückfragen & Kontakt

Ökosoziales Forum Österreich & Europa
Johanna Kramer, MA
Telefon: +43 664 1381652
E-Mail: [email protected]
Website: https://oekosozial.at

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright