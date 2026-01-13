  • 13.01.2026, 16:09:02
  • /
  • OTS0134

FPÖ – Kolm: „ZKW-Jobkahlschlag ist das Ergebnis jahrelanger Standortvernichtung durch die Systemparteien!“

Freiheitliche fordern sofortige Kehrtwende in der Wirtschaftspolitik, um Deindustrialisierung zu stoppen und Betriebe zu entlasten

Wien (OTS) - 

Die heutige Ankündigung des Automobilzulieferers ZKW, 600 Stellen in Niederösterreich abzubauen, sei eine weitere Hiobsbotschaft und die direkte Folge einer jahrelangen wirtschaftsfeindlichen Politik der Systemparteien. „Das ist die traurige Quittung für eine Politik, die unsere Betriebe systematisch an die Wand fährt. Die Deindustrialisierung unseres Landes schreitet mit jedem Tag voran, weil explodierende Lohnstückkosten, die höchsten Energiekosten Europas und ein Bürokratiemonster unseren Unternehmen die Luft zum Atmen nehmen“, kritisierte heute die FPÖ-Wirtschaftssprecherin Dr. Barbara Kolm, die auch ernsthaft die Frage stellte, wie diese Regierung von einer Entspannung der Lage und einer Erholung der Wirtschaft sprechen könne, wenn beinahe wöchentlich große Unternehmen in die Insolvenz schlittern oder im großen Stil Stellen abbauen.

Für Kolm sei es ein Skandal, dass die Regierung tatenlos zusehe, wie ein Traditionsbetrieb nach dem anderen ins Wanken gerät. „Jeder einzelne Arbeitsplatz, der bei ZKW verloren geht, ist eine direkte Anklage gegen die wirtschaftsfeindliche Politik von ÖVP, SPÖ und NEOS. Anstatt unsere Betriebe zu entlasten und für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, verteilt diese Verlierer-Koalition lieber Steuergeld ins Ausland. Dieser Verrat am heimischen Arbeitnehmer und am Wirtschaftsstandort muss ein Ende haben!“

Abschließend forderte Kolm eine radikale Kehrtwende: „Was wir jetzt brauchen, ist eine Standortoffensive, die diesen Namen auch verdient. Es braucht schnellere Verfahren, massive steuerliche Entlastungen und die sofortige Rücknahme überzogener Umweltauflagen. Die Entbürokratisierung darf nicht bei Ausschankregeln für Almhütten oder der Verlängerung der Gültigkeit des Pickerls enden.“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright