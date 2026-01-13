FPÖ – Kolm: „ZKW-Jobkahlschlag ist das Ergebnis jahrelanger Standortvernichtung durch die Systemparteien!“

Wien (OTS) -

Die heutige Ankündigung des Automobilzulieferers ZKW, 600 Stellen in Niederösterreich abzubauen, sei eine weitere Hiobsbotschaft und die direkte Folge einer jahrelangen wirtschaftsfeindlichen Politik der Systemparteien. „Das ist die traurige Quittung für eine Politik, die unsere Betriebe systematisch an die Wand fährt. Die Deindustrialisierung unseres Landes schreitet mit jedem Tag voran, weil explodierende Lohnstückkosten, die höchsten Energiekosten Europas und ein Bürokratiemonster unseren Unternehmen die Luft zum Atmen nehmen“, kritisierte heute die FPÖ-Wirtschaftssprecherin Dr. Barbara Kolm, die auch ernsthaft die Frage stellte, wie diese Regierung von einer Entspannung der Lage und einer Erholung der Wirtschaft sprechen könne, wenn beinahe wöchentlich große Unternehmen in die Insolvenz schlittern oder im großen Stil Stellen abbauen.

Für Kolm sei es ein Skandal, dass die Regierung tatenlos zusehe, wie ein Traditionsbetrieb nach dem anderen ins Wanken gerät. „Jeder einzelne Arbeitsplatz, der bei ZKW verloren geht, ist eine direkte Anklage gegen die wirtschaftsfeindliche Politik von ÖVP, SPÖ und NEOS. Anstatt unsere Betriebe zu entlasten und für faire Wettbewerbsbedingungen zu sorgen, verteilt diese Verlierer-Koalition lieber Steuergeld ins Ausland. Dieser Verrat am heimischen Arbeitnehmer und am Wirtschaftsstandort muss ein Ende haben!“

Abschließend forderte Kolm eine radikale Kehrtwende: „Was wir jetzt brauchen, ist eine Standortoffensive, die diesen Namen auch verdient. Es braucht schnellere Verfahren, massive steuerliche Entlastungen und die sofortige Rücknahme überzogener Umweltauflagen. Die Entbürokratisierung darf nicht bei Ausschankregeln für Almhütten oder der Verlängerung der Gültigkeit des Pickerls enden.“