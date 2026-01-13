KV IT: Gewerkschaft GPA fordert Ende der Hinhaltetaktik und faire Gehaltserhöhung

Wien (OTS) -

Am 8. Jänner berieten die Betriebsrät:innen der IT-Branche angesichts der anhaltenden Blockadehaltung der Arbeitgeber über die weitere Vorgangsweise bei den Kollektivvertragsverhandlungen für die über 90.000 Beschäftigten. Seitens der Arbeitgeber wurde eine Erhöhung der IST-Gehaltssumme auch in der vierten Verhandlungsrunde pauschal ausgeschlossen. Die Mindestgehälter sollen lediglich um 1,9 Prozent steigen.

Vor der fünften Verhandlungsrunde am 23. Jänner erhöht die Gewerkschaft GPA nun den Druck und ruft zum Protest vor der Wirtschaftskammer Österreich auf: „Dass sich die Arbeitgeber über vier Verhandlungsrunden weigern, überhaupt ein ernsthaftes Angebot vorzulegen, ist inakzeptabel. Diese destruktive Herangehensweise verhindert das Finden von Lösungen und ist gegenüber den Beschäftigten unwürdig“, betont Sandra Steiner, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA.

Für Steiner sind es auch die Beschäftigten, die es mit ihrem Können und Einsatz ermöglicht haben, dass die IT-Branche besser durch die Krise gekommen ist als die Gesamtwirtschaft. Die Rückmeldungen aus den Betrieben haben diesen Eindruck bestätigt: „Das Unverständnis über die derzeitige Herangehensweise der Arbeitgeber ist groß. Die Beschäftigten haben in zahlreichen Betriebsversammlungen klar zum Ausdruck gebracht, dass ein Aussetzen der Ist-Gehaltssummenerhöhung inakzeptabel ist und sie sich eine angemessene Erhöhung der Gehälter erwarten!“.

„Gerade für eine Branche, die sich als Job- und Innovationsmotor positionieren will, ist dieses Vorgehen nach innen wie außen fatal“, so Steiner. „Wir rufen deshalb alle Beschäftigten auf, sich zahlreich an der Protestaktion zu beteiligen, um zu zeigen, dass es seitens der Arbeitgeber einen deutlichen Kurswechsel braucht und sich die Kolleginnen und Kollegen eine faire Abgeltung ihrer Leistung erwarten!“, appelliert Steiner abschließend.

Die Demonstration findet am 22. Jänner ab 13 Uhr vor der Wirtschaftskammer Österreich, Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien statt.