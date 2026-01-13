  • 13.01.2026, 12:34:32
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FPÖ – Schnedlitz: „Wellness statt Arbeit - Regierung feiert Luxus-Party auf Steuerzahlerkosten“

Während die Bevölkerung unter der Teuerung ächzt, gönnt sich die Verlierer-Koalition eine sündteure Klausur – FPÖ kündigt parlamentarische Anfrage an!

Wien (OTS) - 

Als „an Dekadenz nicht zu überbietenden Skandal“ bezeichnete heute FPÖ-Generalsekretär NAbg. Michael Schnedlitz die Regierungsklausur der schwarz-rot-pinken Verlierer-Koalition im 4-Sterne-Superior-Hotel Schlosspark Mauerbach. „Während hunderttausende Österreicher nicht mehr wissen, wie sie ihre Rechnungen bezahlen sollen und keinen einzigen Gedanken an einen Urlaub verschwenden können, residiert die Regierungsspitze im Luxus-Spa. Das ist ein Schlag ins Gesicht für jeden hart arbeitenden Bürger in diesem Land!“, so Schnedlitz.

Für den freiheitlichen Generalsekretär sei es völlig unverständlich, warum für eine simple eintägige Arbeitsklausur ein derart teurer Rahmen gewählt wurde. „Warum muss man in ein sündteures Luxushotel flüchten? Das Bundeskanzleramt hätte mehr als genug Platz geboten und wäre die logische und vor allem sparsamste Variante gewesen. Aber hier geht es einzig und allein darum, es sich auf Kosten der Bürger gut gehen zu lassen. Diese Systemparteien leben in einer kompletten Parallelwelt und haben jeden Bezug zu den Sorgen und Nöten der Menschen verloren“, kritisierte Schnedlitz.

Abschließend forderte der FPÖ-Generalsekretär: „Wir fordern die Regierung auf, endlich ihre Arbeit zu machen, anstatt im Luxus zu schwelgen. Es ist höchste Zeit, dass diese abgehobene Polit-Kaste zur Rechenschaft gezogen wird. Wir werden die Kosten für diesen dekadenten Ausflug durch eine parlamentarische Anfrage jedenfalls lückenlos aufklären!“

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