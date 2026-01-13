Regierung Kärnten: Wichtige Investitionen für Kärntner Bevölkerung beschlossen

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

KLAGENFURT. In der heutigen, ersten Regierungssitzung des Jahres 2026, berichtete LH Peter Kaiser u.a. von Beschlüssen, die das soziale Zusammenleben und vor allem die solidarische Unterstützung für Mitmenschen und junge Menschen absichern. So sei heute im Sinne des Chancengleichheitsgesetzes der Beschluss gefasst worden, die Assistenzleistung für Menschen mit psychischen Erkrankungen von 6.000 auf 9.000 Stunden zu erhöhen. „Mit dem Akt von LRin Beate Prettner wird sichergestellt, dass Menschen mit psychischen Erkrankungen möglichst lange möglichst selbständig und abseits von Pflegeeinrichtungen leben und damit ihre Lebensqualität erhalten können. Stationäre Aufenthalte werden mit der Aufstockung der Assistenzleistungen für psychisch Kranke zumindest verzögert“, sagte Kaiser. Die heute beschlossene Förderung für das Jahr 2026 beläuft sich auf 380.000 Euro.

Ebenso sei die von LR Peter Reichmann beantragte Mittelaufstockung für die Jugendnotschlafstelle Villach, nicht alleine eine Notwendigkeit, sondern „ein deutliches Signal an junge Menschen, dass wir sie nicht alleine lassen und in Notsituationen Hilfestellungen anbieten“, so Kaiser. Die Juno Villach bietet 10 Betreuungsplätze plus 2 Notfallplätze und verzeichnete im Jahr 2024 rund 1.300 Übernachtungen bzw. 2.412 Hilfestellungen. Daher sei heute der Beschluss über 575.000 Euro als Unterstützung für JUNO in der Regierung gefasst worden.

Weiters berichtete der Landeshauptmann über den Beschluss für ein Zukunftsprojekt mit österreichweiter Strahlkraft: das neue Schul- und Sportleistungszentrum GoldEck in Spittal, für das nun die effektiven Vorarbeiten beginnen können. „Was Stams für Tirol oder Schladming für die Steiermark sind, wird künftig von Spittal mit dem GoldEck, mit der „school of champions“, nicht nur ergänzt, sondern auf modernste Beine gestellt. Das Schul- und Sportleistungszentrum ist eine referats- und parteiübergreifende Investition – in die Errichtung fließen wie bereits berichtet rund 2 Millionen Euro - die nicht nur den Standort Oberkärnten als Kaderschmiede für Olympiasiegerinnen und Olympiasieger aufwertet. Unser Nachwuchssport bekommt mit dem Zentrum nachhaltig einen renommierten Standort an dem 32 Sportarten angeboten werden. Ein weiterer Vorteil: auch durch das neu entstehende Internat müssen die jungen Sportlerinnen und Sportler nicht mehr in andere Bundesländer gehen, um beste Sport- und Schulbildung vereinbaren zu können - im Gegenteil, wird Spittal in Zukunft ein Anziehungspunkt für Jugendliche aus anderen Bundesländern“, fasste Kaiser zusammen.

Weiters ging der Landeshauptmann auf den Beschluss für eine notwendige neue 15a-Vereinbarung mit dem Bund für einen neuen Stabilitätspaket ein, der Antrag wurde von Finanzreferentin Gaby Schaunig eingebracht. „Wir haben das Verhandlungsergebnis mit dem Bund zum Stabilitätspakt in eine neue 15A-Vereinbarung gegossen, heute beschlossen wird er von mir diese Woche unterfertigt. Mit diesem Verhandlungsergebnis und Beschluss wird der von der Kärntner Nachhaltigkeits-Koalition früher als von anderen eingeleitete Konsolidierungskurs, fortgesetzt“, sagte Kaiser. (Schluss)