ARBÖ: „Messefieber“ in Wien und Tulln, „Holiday on Ice“ in Innsbruck sorgen für Staus am Wochenende

Wien (OTS) -

Das kommende Wochenende bringt laut ARBÖ-Informationsdienst in Innsbruck, Tulln und Wien deutlich mehr Verkehrsaufkommen. In Wien sorgen die „Ferien-Messe“ gemeinsam mit der Mobilitätsmesse „Vienna Drive“ für starken Anreiseverkehr zur Messe Wien, parallel lockt in Niederösterreich die „HausBau + EnergieSparen Tulln“ viele Besucherinnen und Besucher an. In Innsbruck ist rund um die Olympiaworld aufgrund von „Holiday on Ice“ mit zusätzlichem Veranstaltungsverkehr zu rechnen.

Die „Ferien-Messe“ und die „Vienna Drive“ finden von Donnerstag, 15.01.2026, bis Sonntag, 18.01.2026, in der Messe Wien statt. Geöffnet ist Donnerstag bis Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr, am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr. Als Partnerland der Ferien-Messe fungiert heuer Sri Lanka. Als Publikumsmagnete gelten neben den über 430 Ausstellern unter anderem Reisevorträge, die „Flavours Bühne“, das „Reisekino“ und das „Silent Cinema“.

Für die „Vienna Drive“, die parallel zur Ferien-Messe stattfindet, werden 2026 wieder viele Neuheiten und Mobilitätstrends erwartet. Rund 70 Fahrzeugmarken – von Abarth über BMW, Dacia, Ferrari und Harley-Davidson bis zu SEAT, Škoda und XPENG – präsentieren zahlreiche Neuheiten und beliebte Modelle.

Das Messeticket gilt für beide Veranstaltungen. ARBÖ-Mitglieder erhalten eine Ermäßigung: ARBÖ-Mitglieder zahlen 7 Euro statt 13,50 Euro für das Online-Tagesticket.

Rund um das Messegelände ist vor allem am Freitag ab den Nachmittagsstunden sowie am Samstag und Sonntag vor Messebeginn und nach Messeschluss mit starkem Verkehrsaufkommen zu rechnen. Staugefährdet sind insbesondere die Südosttangente (A23), die Donauuferautobahn (A22), die Reichsbrücke sowie die Zufahrten über die Vorgartenstraße und die Ausstellungsstraße. Zu beachten ist außerdem die Kurzparkzone im 2. Bezirk, die von Montag bis Freitag zwischen 09:00 und 22:00 Uhr gilt, mit einer maximalen Parkdauer von zwei Stunden. An Wochenenden besteht keine Kurzparkzone, allerdings schränken Anwohnerinnen- und Anwohnerparkplätze das Stellplatzangebot ein. Als Parkmöglichkeiten bieten sich unter anderem die Messegarage sowie umliegende Parkgaragen an. Der ARBÖ empfiehlt, soweit möglich, die Anreise mit den Öffis, insbesondere mit der U2 (Station Messe-Prater bzw. Krieau) oder der U1 (Station Praterstern).

Zwtl.: „HausBau + EnergieSparen“ Tulln – 360 Aussteller und starke Anreise erwartet

Die „HausBau + EnergieSparen“ Tulln läuft von Freitag, 16.01.2026, bis Sonntag, 18.01.2026, und gilt als Start in die Bausaison im Osten Österreichs. Laut Messe Tulln präsentieren 360 Fachaussteller ein breites Angebot von „Bauen & Umbauen“ über „Wohnen & Einrichten“ bis zu „Energiesparen & Heiztechnik“. Geöffnet ist Freitag und Samstag von 10:00 bis 18:00 Uhr, am Sonntag von 10:00 bis 17:00 Uhr.

Staugefahr besteht vor allem auf der Stockerauer Schnellstraße (S5) im Nahbereich der Abfahrten Richtung Tulln sowie auf der Tullner Straße (B19) und der Wiener Straße (B1) im Stadtgebiet. Wer kann, sollte laut ARBÖ mit der Bahn anreisen. Von den Bahnhöfen Tulln und Tullnerfeld werden Shuttlebusse zum Messegelände Tulln eingerichtet.

Zwtl.: „Holiday on Ice“ in Innsbruck – vier Shows und Staugefahr rund um die Olympiaworld

„Holiday on Ice“ gastiert mit der Show „HORIZONS – Feel the City Beat“ von Freitag, 16.01.2026, bis Sonntag, 18.01.2026, mit insgesamt vier Shows in der Olympiaworld in Innsbruck. Die erste Vorstellung beginnt am Freitag, 16.01.2026, um 19:00 Uhr.

Da viele Besucherinnen und Besucher erfahrungsgemäß mit dem eigenen Fahrzeug anreisen, ist rund um die Olympiaworld mit teils langen Verzögerungen zu rechnen, insbesondere auf der Inntalautobahn (A12) vor der Anschlussstelle Innsbruck-Ost und im Stadtgebiet sowie auf den Zufahrten über die Olympiastraße und die Stadionstraße. Parkmöglichkeiten gibt es unter anderem in der Parkgarage Tivoli Stadion sowie am Parkplatz Olympiahalle West.

„Für die Anreise mit öffentlichen Verkehrsmitteln werden ein Shuttlebus ab Hauptbahnhof Innsbruck im 15-Minuten-Takt sowie mit Eintrittskarte die Gratis-Nutzung der IVB, jeweils 1,5 Stunden vor bis 1,5 Stunden nach der Show, angeboten“, so der ARBÖ-Informationsdienst abschließend.