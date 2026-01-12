SPÖ-Schroll: „Strompreis-Senkung ist wichtiger Schritt“

Wien (OTS) -

„Sozialtarif für eine halbe Million Menschen, Senkung der Stromabgabe, Strompreis-Runter-Regel, Gemeinwohl vor Aktionärsinteressen und Netzkosten-Entlastung – die Bundesregierung hat Ende 2025 viele Maßnahmen beschlossen, die für Entlastung bei den österreichischen Strompreisen sorgen“, so SPÖ-Energiesprecher Alois Schroll. Nun hat Österreichs größter Energieversorger Verbund AG beschlossen, ihren Netto-Strompreis ab März um ein Drittel zu senken. „Das ist ein wichtiger Schritt für leistbare Strompreise und ein deutliches Signal an die anderen Energieversorger, ebenfalls die Preise zu senken“, so Schroll. ****

In den vergangenen Krisenjahren hätten viele Energieversorger Übergewinne gemacht – finanziert durch überhöhte Strompreise. „Damit das nicht mehr passiert, haben wir bereits im Vorjahr eine Reihe an Maßnahmen beschlossen. Wir arbeiten auch im neuen Jahr daran, die österreichische Bevölkerung zu entlasten – etwa durch einen gesetzlichen Krisenmechanismus“, so Schroll.

Schroll betont abschließend: „Die Strompreise müssen weiter runter. Das ist wichtig für die Haushalte und Unternehmen und ist zudem das effektivste Klimaschutz-Programm. Denn Klimaschutz funktioniert nur, wenn sauberer Strom auch preiswert ist.“ (Schluss) mf/bj