Wechsel an der Spitze von Ankerbrot:

Wien (OTS) -

In der Geschäftsführung von Ankerbrot kommt es zu personellen Veränderungen. Aufgrund unterschiedlicher strategischer Auffassungen über die zukünftige Ausrichtung des Unternehmens wird Birgit Aichinger mit Ende März aus dem Unternehmen ausscheiden.

Damit einher geht eine organisatorische Neuordnung, die ab sofort eingeleitet wird:

Johannes Ruisz, seit 2016 bei Ankerbrot tätig und langjähriger Geschäftsführer Produktion & Supply Chain Management, verantwortet nun auch den B2B-Vertrieb (Lebensmittelhandel und Gastronomie/Hotellerie).

Gerold Hellmich, Ankerbrot-CFO wird in der Geschäftsführung zusätzlich zu Finanzen & IT auch den Bereich HR vertreten.

Neu im Führungsgremium ist Tina Schrettner, Marketingleiterin und Prokuristin seit 2019. Mit der Übernahme der Geschäftsführung ist sie ab sofort zusätzlich für den ANKER-Filialbereich und das Nachhaltigkeits-Management verantwortlich.

„Wir danken Birgit Aichinger für die Zusammenarbeit, ihre Expertise und ihr Engagement, das sie bei Ankerbrot eingebracht hat“, so Kerstin Gelbmann, Vorsitzende des Aufsichtsrats von Ankerbrot. „Die nachhaltige Weiterentwicklung des Unternehmens steht für die Austro Holding im Mittelpunkt. Die Neuorganisation sorgt für Kontinuität und dafür, den eingeleiteten Kurs konsequent fortzusetzen.“

Über die Ankerbrot-Gruppe:

Die Ankerbrot-Gruppe betreibt über 100 Bäckereifilialen mit Schwerpunkt auf den Großraum Wien/NÖ und ist damit der größte Bäckereifilialist Österreichs. Neben den Filialen werden die hochqualitativen Backwaren auch dem Lebensmittelhandel sowie der Gastronomie und Hotellerie angeboten. ANKER steht für 135 Jahre regionale Backtradition. G´staubter Wecken, mürbes Kipferl & Co von ANKER werden ausschließlich mit österreichischem Mehl gebacken. Auch bei allen anderen Zutaten stehen beste Qualität und - wo immer es möglich ist - österreichische Herkunft im Vordergrund. Mit einem klaren „To-Go“-Fokus in den Filialen bietet ANKER moderne, zeitgemäße Lösungen für unterwegs.

Weitere Informationen finden Sie unter www.ankerbrot.at