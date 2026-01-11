FPÖ – Fürtbauer: „Mit Walter Ruck setzt sich die Skandalserie in der schwarzen Wirtschaftskammer fort!“

Wien (OTS) -

Die heute bekannt gewordenen Vorwürfe des Postenschachers gegen den Wiener Wirtschaftskammer-Präsidenten Walter Ruck (ÖVP) seien ein weiterer Tiefpunkt im „schwarzen Sumpf der Wirtschaftskammer“, kritisierte heute der FPÖ-Wirtschaftssprecher für KMU NAbg. Michael Fürtbauer. Dass Ruck mutmaßlich seine Familienmitglieder in hochdotierte Funktionen bei Sozialversicherungsanstalten platziert haben soll, zeige die unfassbare Schamlosigkeit des Systems ÖVP. „Die neuesten Enthüllungen rund um Walter Ruck wären der nächste Beweis für die schamlose Selbstbedienungsmentalität im schwarzen Machtzirkel. Hier wird die Wirtschaftskammer, finanziert durch die Zwangsbeiträge unserer Unternehmer, mutmaßlich als privater Versorgungsapparat für die eigene Familie missbraucht“, so Fürtbauer.

„Der Skandal, der mit den Gagenexzessen rund um Harald Mahrer begonnen hat, setzt sich also offensichtlich mit Walter Ruck fort. Die Wirtschaftskammer ist kein Interessenvertreter der Unternehmer mehr, sondern eine von der ÖVP gekaperte Vorfeldorganisation, die nur noch der Machtabsicherung und der Versorgung eigener Funktionäre dient. Die Weigerung des Wirtschaftsbunds, zu diesen Vorwürfen Stellung zu nehmen, spricht Bände. Wer nichts zu verbergen hat, kann offen kommunizieren. Hier stinkt der Fisch vom Kopf her, und der Kopf ist tiefschwarz!“, erklärte Fürtbauer.

Abschließend forderte Fürtbauer Konsequenzen: „Es braucht volle Transparenz und lückenlose Aufklärung. Vor allem aber beweisen diese Vorgänge einmal mehr, dass die Zwangsmitgliedschaft in der Wirtschaftskammer abgeschafft gehört. Nur so können wir diesen Machtmissbrauch und die Finanzierung des schwarzen Parteiapparats mit dem Geld unserer Betriebe beenden. Wir Freiheitliche stehen an der Seite der ehrlichen Unternehmer und werden diesen Missständen nicht tatenlos zusehen!“