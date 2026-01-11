E-Mobilität auf der Überholspur: Wien Energie nahm 2025 vier neue Schnellladeparks und über 900 Ladepunkte in Betrieb

Wien (OTS) -

2025 hat die Elektromobilität weiter Fahrt aufgenommen: Neben einem österreichweiten Plus an Neuzulassungen verzeichnet auch die Ladeinfrastruktur in Wien neue Rekordzahlen. Mit vier neuen Schnellladeparks an wichtigen Verkehrsknotenpunkten und mehr als 900 neuen Ladepunkten im privaten wie öffentlich zugänglichen Bereich hat Wien Energie die eigene Ladeinfrastruktur im letzten Jahr so stark erweitert wie noch nie zuvor. Somit sorgt Österreichs größter regionaler Energiedienstleister vorausschauend dafür, dass E-Autofahrer*innen auch bei wachsendem Ladebedarf bequem und zuverlässig Ökostrom laden können. Insgesamt stehen Wien Energie-Kund*innen mehr als 2.500 öffentlich zugängliche Wien Energie-Ladestellen im Großraum Wien, und mehr als 21.000 Partner-Ladepunkte in ganz Österreich zur Verfügung.

Rekordzahlen bei Ladevorgängen

Mit 1,55 Millionen Ladevorgängen bei Wien Energie-Ladestellen haben Elektromobilist*innen 2025 rund 30 Prozent öfter geladen als bereits im Rekordjahr 2024. In Summe wurden über 36 Millionen Kilowattstunden Ökostrom getankt, was ebenfalls einem Anstieg von rund 30 Prozent zum Vorjahr entspricht. Zur Verdeutlichung: Mit dieser Menge könnte man 50.000mal von Wien nach Barcelona und retour fahren. Am 22. Dezember 2025 waren Wien Energie-Kund*innen besonders ladefroh – an diesem Montag wurde insgesamt 8.594-Mal geladen. Generell laden die E-Autofahrer*innen in Wien unter der Woche mehr: Von Montag bis Freitag ist die Auslastung an den öffentlichen Ladestellen im Schnitt um etwa 40 Prozent höher als am Wochenende.

Vier neue Schnellladeparks mit bis zu 400 kW-Ladeleistung

Schnelles und bequemes Laden steht bei Elektroautofahrer*innen stark im Fokus: Dank vier neuen Wien Energie-Schnellladeparks tanken E-Auto-Fahrer*innen an insgesamt 28 zusätzlichen Ultra-Schnellladepunkten mit bis zu 400 kW Leistung. Damit sind bei heutigen Elektroautos bereits Reichweiten von über 300 km in 15 Minuten möglich. Zu finden sind die neuen Schnelllade-Hubs in der Erdberger Lände 26, in der Erdbergstraße 182 (beide 1030 Wien), der Simmeringer Hauptstraße 337 (1110 Wien) und der Brunner Straße 71 (1230 Wien).

Bereits im Jahr 2024 waren die Schnell-Ladeparks beim Margaretengürtel 74 und beim Währinger Gürtel die absoluten „Hotspots“ unter allen Wien Energie Ladestellen. Auch 2025 sind sie im Wien Energie Ranking vorne mit dabei: Die Schnellladeparks am Margaretengürtel, am Währinger Gürtel und am Verteilerkreis (Ludwig-von-Höhnel-Gasse, in Kooperation mit SMATRICS) führen das Ranking klar an.

1.000 weitere Ladestellen 2026

Abseits der Schnellladeparks konnten 2025 einige weitere bedeutende Ladeinfrastruktur-Projekte umgesetzt werden. Zusammen mit Unibail-Rodamco-Westfield hat Wien Energie im Rahmen von Österreichs größtem Ladeinfrastrukturprojekt (Schnell)-Ladepunkte beim Westfield Donau Zentrum und der Westfield Shopping City Süd errichtet sowie weitere private Ladepunkte bei Firmenkunden oder im Wohnbau. Für das Jahr 2026 plant Wien Energie mit mindestens 1.000 neuen Ladestellen einen weiteren Ausbau der eigenen Ladeinfrastruktur.

Bildmaterial: https://wienenergie.at/media-31