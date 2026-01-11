  • 11.01.2026, 08:57:02
  • /
  • OTS0003

FPÖ – Brückl: „Bildungsbankrott mit Ansage – jetzt steht ganz Österreich vor den Trümmern!“

Wien (OTS) - 

„Was nun selbst von ehemals wohlwollenden Beobachtern als Bildungskatastrophe beschrieben wird, ist die späte Bestätigung dessen, wovor die FPÖ seit Jahren eindringlich gewarnt hat“, erklärte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl. Sprachdefizite, Disziplinverlust, Parallelgesellschaften und der Niedergang des Leistungsprinzips seien kein Zufall, sondern das Resultat politischer Realitätsverweigerung. „Unsere Warnungen wurden ignoriert, lächerlich gemacht und diffamiert – heute sind die Probleme virulent und in vielen Bereichen kaum mehr zu beheben“, so Brückl.

Exemplarisch für dieses Totalversagen stehe NEOS-Bildungsminister Wiederkehr, der fünf Jahre lang Bildungsstadtrat in Wien war und die Bundeshauptstadt bildungspolitisch vollständig abgewirtschaftet habe. „Unter seiner Verantwortung wurde aus Schule ein Experimentierfeld für Ideologie statt Leistung. Als er dann mit flotten Sprüchen und großen Ambitionen ins Amt des Bildungsministers wechselte, hofften manche auf Besserung – ein Jahr später herrschen Trostlosigkeit, Orientierungslosigkeit und Chaos. Wiederkehr hat damit seine erfolglose Arbeit, die in Wien begonnen hat, nahtlos auf Bundesebene fortgesetzt!“, kritisierte Brückl.

Statt klarer Deutschförderung, verbindlicher Regeln und Leistungsanreize setze man auf falsche Toleranz, Schönreden und integrationspolitische Illusionen. „Die FPÖ hat immer klargestellt: Ohne Sprache keine Bildung, ohne Bildung keine Integration. Wer das ignoriert, zerstört Aufstiegschancen und verspielt die Zukunft ganzer Generationen – und genau das erleben wir jetzt österreichweit“, sagte Brückl und weiter: „Es braucht endlich einen harten Kurswechsel: Deutsch als Voraussetzung, Leistung statt Gleichmacherei und ein Ende der ideologischen Blindheit. Wer weiter beschwichtigt, macht sich mitschuldig am Bildungsbankrott dieses Landes!“

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | FPK

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Freiheitlicher Parlamentsklub - FPÖ

Rückfragen & Kontakt

Freiheitlicher Parlamentsklub
Telefon: 01/40110-7012
E-Mail: [email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright