FPÖ – Brückl: „Bildungsbankrott mit Ansage – jetzt steht ganz Österreich vor den Trümmern!“

Wien (OTS) -

„Was nun selbst von ehemals wohlwollenden Beobachtern als Bildungskatastrophe beschrieben wird, ist die späte Bestätigung dessen, wovor die FPÖ seit Jahren eindringlich gewarnt hat“, erklärte heute FPÖ-Bildungssprecher NAbg. Hermann Brückl. Sprachdefizite, Disziplinverlust, Parallelgesellschaften und der Niedergang des Leistungsprinzips seien kein Zufall, sondern das Resultat politischer Realitätsverweigerung. „Unsere Warnungen wurden ignoriert, lächerlich gemacht und diffamiert – heute sind die Probleme virulent und in vielen Bereichen kaum mehr zu beheben“, so Brückl.

Exemplarisch für dieses Totalversagen stehe NEOS-Bildungsminister Wiederkehr, der fünf Jahre lang Bildungsstadtrat in Wien war und die Bundeshauptstadt bildungspolitisch vollständig abgewirtschaftet habe. „Unter seiner Verantwortung wurde aus Schule ein Experimentierfeld für Ideologie statt Leistung. Als er dann mit flotten Sprüchen und großen Ambitionen ins Amt des Bildungsministers wechselte, hofften manche auf Besserung – ein Jahr später herrschen Trostlosigkeit, Orientierungslosigkeit und Chaos. Wiederkehr hat damit seine erfolglose Arbeit, die in Wien begonnen hat, nahtlos auf Bundesebene fortgesetzt!“, kritisierte Brückl.

Statt klarer Deutschförderung, verbindlicher Regeln und Leistungsanreize setze man auf falsche Toleranz, Schönreden und integrationspolitische Illusionen. „Die FPÖ hat immer klargestellt: Ohne Sprache keine Bildung, ohne Bildung keine Integration. Wer das ignoriert, zerstört Aufstiegschancen und verspielt die Zukunft ganzer Generationen – und genau das erleben wir jetzt österreichweit“, sagte Brückl und weiter: „Es braucht endlich einen harten Kurswechsel: Deutsch als Voraussetzung, Leistung statt Gleichmacherei und ein Ende der ideologischen Blindheit. Wer weiter beschwichtigt, macht sich mitschuldig am Bildungsbankrott dieses Landes!“